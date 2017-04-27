Spor Toto 2. Lig ikinci şampiyonunu arıyor

Spor Toto 2. Lig'de normal sezon, iki grupta 29 Nisan Cumartesi günü yapılacak maçlarla tamamlanacak.

Kırmızı Grup'ta şampiyonluğu garantileyen MKE Ankaragücü'nün ardından TFF 1. Lig'e doğrudan yükselecek diğer ekip, Beyaz Grup'ta İstanbulspor veya Amed Sportif Faaliyetler olacak.

Gruplarını ilk sırada tamamlayan takımların doğrudan TFF 1. Lig'e yükseldiği 2. Lig'de, MKE Ankaragücü geçen hafta adını bir üst lige yazdırmayı garantiledi. Beyaz Grup'ta ilk iki sırada yer alan İstanbulspor ve Amed Sportif Faaliyetler'in durumu ise son haftaya kaldı.

Ligde gruplarını lider bitirecek takımların yanı sıra play-off maçları sonunda 1 takım daha adını TFF 1. Lig'e yazdıracak.

İki grupta dörder takımın play-off oynayacağı ligde, kendi gruplarında 2. ile 5. ve 3. ile 4. takımlar, play-off ilk turunda çift maçlı eleme sisteminde karşılaşacak. Bu turda rakiplerini saf dışı bırakacak takımlar, yarı finalde de çift maç eleme usulüyle karşılaştıktan sonra iki grubun kazananları, tarafsız sahada tek maç üzerinden TFF 1. Lig'e yükselecek 3. ekip olmak için mücadele verecek.

Play-off çeyrek final ilk maçları 4 Mayıs Perşembe günü ligi 4. ve 5. sırada bitirecek ekiplerin sahasında, rövanş müsabakaları ise 8 Mayıs Pazartesi günü oynanacak.

Yarı final müsabakalarının 12 Mayıs Cuma ve 16 Mayıs Salı günü oynanacağı 2. Lig'de, play-off final karşılaşması ise daha sonra belirlenecek tarafsız sahada 21 Mayıs Pazar günü yapılacak.

İki grupta son sırada yer alacak üçer takım ise mücadelesine gelecek sezon Spor Toto 3. Lig'de devam edecek.

BEYAZ GRUP

Son haftaya 65 puanla lider giren İstanbulspor ile 63 puana sahip Amed Sportif Faaliyetler'den birisinin adını doğrudan TFF 1. Lig'e yazdıracağı Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Sivas Belediyespor ve Kocaeli Birlikspor play-off'a kalmayı garantiledi.

İstanbulspor'un Sivas Belediyespor'u konuk edeceği son haftada Amed Sportif Faaliyetler ise Kahramanmaraşspor'u ağırlayacak. İki ekibin olası puan eşitliğinde kendi aralarındaki maçlarda eşitlik olduğu için genel averaja bakılacak.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un üçüncülüğünün kesinleştiği grupta, play-off eşleşmeleri de cumartesi günkü maçlarla belirlenecek.

Ofspor ve Büyükçekmece Tepecikspor'un veda ettiği ligden düşecek son ekip 34 puanlı Anadolu Üsküdar 1908 veya 37 puana sahip Fethiyespor olacak.

Bir puan alması halinde ligde kalacak Fethiyespor'un deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşılaşacağı son haftada, Anadolu Üsküdar 1908, Bucaspor'u ağırlayacak. İki takımın puan eşitliğinde ise ligden düşecek takımı genel averaj belirleyecek.

Grupta saat 15.30'da başlayacak maçların programı ve puan durumu şöyle:

MAÇ PROGRAMI

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fethiyespor (Kazım Karabekir)

Büyükçekmece Tepecikspor-Kocaeli Birlikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Keçiörengücü-Fatih Karagümrük (Ankara Aktepe)

Konya Anadolu Selçukspor-Hacettepe (Konya Büyükşehir Belediyesi Atatürk)

Nazilli Belediyespor-Pendikspor (Nazilli İlçe)

İstanbulspor-Sivas Belediyespor (Bahçelievler İl Özel İdare)

Zonguldak Kömürspor-Ofspor (Devrek İlçe)

Anadolu Üsküdar 1908-Bucaspor (Maltepe Hasan Polat)

Amed Sportif Faaliyetler-Kahramanmaraşspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

Puan durumu:

Takımlar O G B M A Y Av. P 1. İstanbulspor 33 20 5 8 46 22 24 65 2. Amed Sportif Faaliyetler 33 18 9 6 49 30 19 63 3. Büyükşehir Belediye Erzurumspor 33 17 9 7 56 33 23 60 4. Sivas Belediyespor 33 14 11 8 44 33 11 53 5. Kocaeli Birlikspor 33 15 8 10 37 33 4 53 6. Keçiörengücü 33 13 10 10 49 45 4 49 7. Nazilli Belediyespor 33 12 10 11 37 42 -5 46 8. Zonguldak Kömürspor 33 11 11 11 46 41 5 44 9. Pendikspor 33 12 8 13 41 43 -2 44 10. Konya Anadolu Selçukspor 33 12 6 15 30 38 -8 42 11. Hacettepe 33 10 11 12 37 34 3 41 12. Kahramanmaraşspor 33 9 13 11 36 41 -5 40 13. Bucaspor 33 12 7 14 43 51 -8 40 14. Fatih Karagümrük 33 10 9 14 36 40 -4 39 15. Fethiyespor 33 9 10 14 35 44 -9 37 16. Anadolu Üsküdar 1908 33 7 13 13 30 43 -13 34 17. Büyükçekmece Tepecikspor 33 9 5 19 40 55 -15 32 18. Ofspor 33 7 5 21 29 53 -24 26

KIRMIZI GRUP

MKE Ankaragücü'nün geçen hafta birinciliğini ilan ettiği ve TFF 1. Lig'e yükseldiği Kırmızı Grup'ta Gümüşhanespor, Hatayspor, Menemen Belediyespor ve Kastamonuspor 1966 play-off mücadelesi verecek. Gümüşhanespor'un ikinciliği garantilediği grupta play-off eşleşmeleri son haftanın ardından belli olacak.

Düşmesi kesinleşen Kayseri Erciyesspor ve 1461 Trabzon'un dışında Kırmızı Grup'ta lige veda edecek 3. takım için 4 aday bulunuyor. Son haftaya 35 puanla 16. sırada giren Kırklarelispor, 36 puanlı Tuzlaspor ile otuz yedişer puana sahip Aydınspor 1923 ve BUGSAŞ Spor'un ligden düşme ihtimali var. Bu takımların kendi aralarında karşılaşacağı son haftada BUGSAŞ Spor-Kırklarelispor ve Tuzlaspor-Aydınspor 1923 maçları oynanacak.

Grupta, son haftanın programı ve puan durumu şöyle:

MAÇ PROGRAMI:

13.30 1461 Trabzon-İnegölspor (Ahmet Suat Özyazıcı)

15.30 BUGSAŞ Spor-Kırklarelispor (Ankara OSTİM)

15.30 Tuzlaspor-Aydınspor 1923 (Tuzla Belediye)

15.30 Sarıyer-Niğde Belediyespor (Yusuf Ziya Öniş)

15.30 Kastamonuspor 1966-Kayseri Erciyesspor (Gazi)

15.30 Menemen Belediyespor-Karşıyaka (Menemen İlçe)

15.30 MKE Ankaragücü-Hatayspor (Ankara 19 Mayıs)

15.30 Eyüpspor-Tokatspor (Eyüp)

15.30 Etimesgut Belediyespor-Gümüşhanespor (Etimesgut Belediye Atatürk)

Puan durumu: