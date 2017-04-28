Ermeni kulübünden Galatasaray açıklaması!

Ermenistan Ligi takımlarından Shirak, adı Galatasaray'la anılan genç futbolcusu Vahan Bıçakçıyan'la ilgili açıklamada bulundu.

Sarı kırmızılı takımın bir süredir takip ettiği 17 yaşındaki orta saha için teklif yapmaya hazırlandığı iddiaları üzerine resmi bir açıklama yapan Shirak kulübü şu ifadeleri kullandı:

"Bıçakçıyan'ın Türkiye'den Galatasaray'ın ilgisine girdiği yönünde haberler çıktı. Resmi olarak söyleyebiliriz ki Shirak olarak Türk takımından herhangi bir teklif almadık. Ayrıca teklif alsak bile ne Bıçakçıyan gitmek isteyecektir ne de biz genç bir futbolcumuzun Türkiye'ye transfer olmasına izin veririz."

BIÇAKÇIYAN KİMDİR?

Ermenistan'ın Shirak takımında oynayan genç yıldız, orta sahanın sağında ve solunda forma giyiyor. Oyun stili ise Belçikalı yıldız Kevin de Bruyne'a benzetilen Bıçakçıyon 2016 yılında Guardian tarafından 'gelecek vaat edilen 50 yıldız' arasında gösterilmişti.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor Dış Haberler