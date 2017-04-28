Flaş iddia: Diego Simeone, Arda'yla beraber Inter'e gidiyor!

Giriş Tarihi: 28.4.2017 10:31 Güncelleme Tarihi: 28.4.2017 10:41
Flaş iddia: Diego Simeone, Arda'yla beraber Inter'e gidiyor!

Inter'in yeni teknik direktörlük görev için Diego Simone ile görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

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Flaş iddia: Diego Simeone, Arda'yla beraber Inter'e gidiyor!
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