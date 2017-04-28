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Flaş iddia: Diego Simeone, Arda'yla beraber Inter'e gidiyor!
Flaş iddia: Diego Simeone, Arda'yla beraber Inter'e gidiyor!
Giriş Tarihi: 28.4.2017
10:31
Güncelleme Tarihi: 28.4.2017
10:41
Inter'in yeni teknik direktörlük görev için Diego Simone ile görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.
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Flaş iddia: Diego Simeone, Arda'yla beraber Inter'e gidiyor!
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