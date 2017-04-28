Hakeme tekme atıp küfreden futbolcuya 15 ay hapis

Burdur Birinci Amatör Küme'de 20 Kasım 2016 tarihinde Tefenni İlçe Stadı'nda oynanan Tefenni Gücü-Şekerspor karşılaşmasının 81'inci dakikasında maç 1-1 devam ederken, hakem Niyazi Tokcan Şekerspor lehine penaltı verdi. Penaltıya neden olan Tefenni Gücü oyuncusu Süleyman Eryılmaz, kendisine kırmızı kart gösteren Niyazi Tokcan'a tekme atıp küfür etti. Çıkan olaylar nedeniyle hakem maçı tatil etti. Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Futbol Disiplin Kurulu, Süleyman Eryılmaz'a 9 maç men cezası verdi, maçı da Şekerspor lehine 3-0 hükmen tescil etti.

Niyazi Tokcan, maç sonunda Süleyman Eryılmaz'dan şikayetçi oldu. Tefenni Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması yapıldı. Mahkeme, Eryılmaz'ı, 'kasten yaralama' suçundan 5 ay, 'basit tehdit' suçundan 25 gün, 'görevli memura hakaret' suçundan 10 ay olmak üzere toplam 15 ay 25 gün hapse mahkum etti.

Mahkeme, Eryılmaz'ın 2007 yılında Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde kasıtlı bir suçtan 3 aydan fazla hapis cezasına mahkum edilmiş olması nedeniyle cezasını ertelemedi. Mahkeme ayrıca hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına ve adli para cezasına çevrilmesine de yer olmadığına karar verdi.