- karşılaşması sona erdi

Giriş Tarihi: 27.4.2017 19:58 Güncelleme Tarihi: 28.4.2017 01:58
Kasımpaşa - Atiker Konyaspor karşılaşması sona erdi

İSTANBUL (İHA) - Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında , sahasında karşılaştığı 'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşma sabah.com.tr'de naklen yayınlandı.

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında ile arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

2. dakikada sol kanattan atılan ara pasıyla ceza sahası içerisine sarkan Ömer Ali Şahiner, topu altıpas üzerinde müsait durumda bulunan Vukovic'e aktardı. Sırp oyuncunun yerden vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

17. dakikada Atiker Konyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta yerden ortalanan topla altıpasta buluşan Bajic, meşin yuvarlağı ceza sahası yayı üzerinde müsait durumda bulunan Hadziahmetovic'e çıkardı. Boşnak futbolcunun gelişine düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

22. dakikada konuk ekip sağ kanattan ceza sahasına yakın bir noktada serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Douglas'ın altıpasa sert ortasına iyi yükselen Vukovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45. dakikada atılan uzun pasla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Skubic'in ortasına, altıpasta gelişine düzgün vuran Bajic, topu ağlara gönderdi: 0-2.

Mücadelenin ilk yarısı Atiker Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

51. dakikada Adem'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Koita'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Kaya'da kaldı.

82. dakikada sağ kanatta topla buluşan Popov'un ortasında arka direkte topla buluşan Adem Büyük'ün kafa vuruşunda kaleci Kaya'dan dönen topu Pavelka tamamladı. 1-2

85. dakikada sağ kanatta topla buluşan Castro'nun ortasında arka direkte topla buluşan Adem'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

86. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Eduok'un yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-2



Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Serkan Olguncan xx, Osman Gökhan Bilir xx

Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xxx, Veysel xx, Titi xx, Veigneau xx, Sadiku xx (Guanca dk. 70 x), Pavelka xx, Turgut Doğan xx (Batuhan dk. 78 x), Castro xxx, Adem xxx, Koita xx (Eduok dk. 56 xxx)

Yedekler: Eray, Otigba, Bozhikov, Abdullah Durak

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Atiker Konyaspor: Kaya xx, Skubic xx, Ali Turan xx, Vukovic xx, Douglas xx, Volkan xx (Fofana dk. 90+1 ?), Ali Çamdalı xx, Ömer Ali xx (Hora dk. 78 x), Hadziahmetovic xxx, Milosevic xx, Bajic xx (Meha dk. 83 ?)

Yedekler: Abdulaziz, Selim, Jonsson, Mbamba

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Hadziahmetovic (dk. 17), Bajic (dk. 45) (Atiker Konyaspor), Pavelka (dk. 82), Adem (dk. 85), Eduok (dk. 86) (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Adem Büyük (dk. 88) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Turgut Doğan, Veysel, Adem, Titi, Veigneau (Kasımpaşa) Ali Turan, Bajic, Kaya, Douglas (Atiker Konyaspor)

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Kasımpaşa - Atiker Konyaspor karşılaşması sona erdi
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