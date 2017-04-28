Kasımpaşa - Atiker Konyaspor karşılaşması sona erdi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Kasımpaşa ile Atiker Konyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
2. dakikada sol kanattan atılan ara pasıyla ceza sahası içerisine sarkan Ömer Ali Şahiner, topu altıpas üzerinde müsait durumda bulunan Vukovic'e aktardı. Sırp oyuncunun yerden vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
17. dakikada Atiker Konyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta yerden ortalanan topla altıpasta buluşan Bajic, meşin yuvarlağı ceza sahası yayı üzerinde müsait durumda bulunan Hadziahmetovic'e çıkardı. Boşnak futbolcunun gelişine düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
22. dakikada konuk ekip sağ kanattan ceza sahasına yakın bir noktada serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Douglas'ın altıpasa sert ortasına iyi yükselen Vukovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
45. dakikada atılan uzun pasla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Skubic'in ortasına, altıpasta gelişine düzgün vuran Bajic, topu ağlara gönderdi: 0-2.
Mücadelenin ilk yarısı Atiker Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
51. dakikada Adem'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Koita'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Kaya'da kaldı.
82. dakikada sağ kanatta topla buluşan Popov'un ortasında arka direkte topla buluşan Adem Büyük'ün kafa vuruşunda kaleci Kaya'dan dönen topu Pavelka tamamladı. 1-2
85. dakikada sağ kanatta topla buluşan Castro'nun ortasında arka direkte topla buluşan Adem'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2
86. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Eduok'un yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-2
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Serkan Olguncan xx, Osman Gökhan Bilir xx
Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xxx, Veysel xx, Titi xx, Veigneau xx, Sadiku xx (Guanca dk. 70 x), Pavelka xx, Turgut Doğan xx (Batuhan dk. 78 x), Castro xxx, Adem xxx, Koita xx (Eduok dk. 56 xxx)
Yedekler: Eray, Otigba, Bozhikov, Abdullah Durak
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Atiker Konyaspor: Kaya xx, Skubic xx, Ali Turan xx, Vukovic xx, Douglas xx, Volkan xx (Fofana dk. 90+1 ?), Ali Çamdalı xx, Ömer Ali xx (Hora dk. 78 x), Hadziahmetovic xxx, Milosevic xx, Bajic xx (Meha dk. 83 ?)
Yedekler: Abdulaziz, Selim, Jonsson, Mbamba
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Goller: Hadziahmetovic (dk. 17), Bajic (dk. 45) (Atiker Konyaspor), Pavelka (dk. 82), Adem (dk. 85), Eduok (dk. 86) (Kasımpaşa)
Kırmızı kart: Adem Büyük (dk. 88) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Turgut Doğan, Veysel, Adem, Titi, Veigneau (Kasımpaşa) Ali Turan, Bajic, Kaya, Douglas (Atiker Konyaspor)