2021'e kadar ’te

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 28.4.2017 15:10 Güncelleme Tarihi: 28.4.2017 15:13
Thiago 2021'e kadar Bayern Münih’te

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından , İspanyol oyuncusu Alcantara'nın sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, İspanya Milli Takımı'nda da görev alan 26 yaşındaki 'nun 2019 yılında sona erecek sözleşmesinin 2020-2021 sezonun sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

'in yönetim kurulu başkanı Karl-Heinz Rummenigge, futbolcusunun sözleşmesini uzatmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Thiago, çok fazla talibi olan Avrupa'nın en iyi orta saha oyuncularından biri." değerlendirmesini yaptı.

Thiago da ailesiyle Münih'te yaşamaktan çok mutlu olduğunu kaydederek takımı ile çok sayıda şampiyonluk elde etmek istediğini söyledi.

Barcelona'dan 2013'te Bayern Münih'e transfer edilen Thiago, bu sezon Bavyera temsilcisinde 39 maçta 8 gol attı.

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Thiago 2021'e kadar Bayern Münih’te
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