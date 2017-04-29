2. Lig'de çılgın maç: 1461 Trabzon - İnegölspor: 7-4

Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta küme düşmesi kesinleşen 1461 Trabzon, sezonun son maçında sahasında İnegölspor'u 7-4 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 3'üncü dakikada Erhan, 8, 65 ve 70'inci dakikada Savaş, 47'de Muhammet, 74'te İsa (kendi kalesine) ve 75'te Enes kaydederken, konuk ekibin golleri ise 12'de Hasan Küçcük, 68'de Gökhan, 77'de penaltıdan İsa ile 88'de Mahmut'tan geldi.



STAT: Ahmet Suat Özyazıcı

HAKEMLER: Batuhan Gültek (xxx), Muhammed Yıldız (xxx), Emre Doğu (xxx)



1461 TRABZON: İbrahim (xx)- Uğur (xx), Oğulcan (xx), Erhan (xxx), Mert (xx), Ahmet (xxx), Yağızcan (xxx) Savaş (xxxx), Oğuzhan (xxx) (Dk.88 Yüksel), Muhammet (xxx) (Dk.76 Kaan Güdü x), Enes (xxx)

İNEGÖLSPOR: Mustafa (x)- Faruk (x), Ali Aytemur (x), İsa (xx), Gökhan (xx), Hasan Küçcük (xxx), Mahmut (xx), Hamit (xx), Murat Can (xx), Volkan (xx), Ali Pala (xx)



GOLLER: Dk.3 Erhan, Dk.8, 65, 70 Savaş, Dk.47 Muhammet, Dk.74 (kendi kalesine) İsa, Dk.75 Enes (1461Trabzon), Dk.12 Hasan, Dk.68 Gökhan, Dk.77 (penaltı) İsa, Dk.88 Mahmut (İnegölspor)

SARI KARTLAR: Mert, Muhammet, Ahmet (1461 Trabzon), Gökhan, Mahmut, Hasan (İnegölspor)

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