Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih

Bavyera ekibi, Bundesliga'daki 31. hafta maçında Wolfsburg ile karşı karşıya geldi.

Volkswagen Arena'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşmaya hızlı başlayan Bayern Münih, 19. dakikada David Alaba, 36 ve 45. dakikalarda Robert Lewandowski'nin attığı gollerle soyunma odasına 3-0 önde gitti.

İkinci yarıda da hız kesmeyen kırmızı-beyazlılar, 66. dakikada Arjen Robben, 80. dakikada Thomas Müller ve 85. dakikada Joshua Kimmich'in kaydettiği gollerle karşılaşmadan 6-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 73'e yükselterek en yakın rakibi RB Leipzig ile arasındaki puan farkını 10'a çıkaran Bayern Münih, 5'i üst üste olmak üzere 27. Bundesliga şampiyonluğunu elde etti.

Öte yandan Bavyera ekibinin İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti, 4 büyük ligde şampiyonluk yaşadı. Deneyimli teknik adam, daha önce İtalya Serie A'da Milan (2004), İngiltere Premier Lig'de Chelsea (2010) ve Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain (2013) takımlarını şampiyonluğa taşımıştı.