Celtic derbide farka koştu

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 29.4.2017 16:59
Celtic derbide farka koştu

Glasgow kentinin en köklü 2 takımını karşı karşıya getiren maçta şampiyonluğunu haftalar önce garantileyen Celtic, deplasmanda Glasgow Rangers'ı 5-1 mağlup etti

İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde (Premiership) iki Glasgow ekibini karşı karşıya getiren "Old Firm" derbisinde Celtic, deplasmanda Glasgow Rangers'ı 5-1 yendi.

Premiership'te haftalar önce art arda 6. şampiyonluğunu ilan eden Celtic, şampiyonluk grubundaki ilk hafta maçında Celtic ile kozlarını paylaştı.

Ibrox Stadı'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşmada yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Scott Sinclair, Leigh Griffiths, Callum McGregor, Dedryck Boyata ve Mikael Lustig kaydetti. Ev sahibi takımın tek golünü ise 2010-2011 sezonunda Bursaspor'da forma giyen Kenny Miller attı.

Kuzey İrlandalı teknik adam Brendan Rodgers yönetimindeki Celtic, böylece bu sezon ulusal organizasyonlardaki yenilmezlik serisini 42 maça çıkardı.

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Celtic derbide farka koştu
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