Denizlispor - Elazığspor maçından gol sesi çıkmadı

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Denizlispor, sahasında Elazığspor'la golsüz berabere kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR



20. dakikada Ziya'nın yaklaşık 25 metreden sert şutunu kaleci Çağlar kornere çeldi.



31. dakikada Mesut'un sağ kanattan ortasında arka direkte Mehmet Ozan'ın kafa vuruşu kalecide kaldı.



41. dakikada Tom'un ortasında penaltı noktası üzerinde Diarra'nın kafa vuruşunda kaleci Zeki topu iki hamlede kornere çeldi.



45. dakikada Diarra'nın ortasında defanstan seken topu önünde bulan Hakan'ın sert vuruşunu kaleci Zeki topu çizgi üzerinde yumrukladı.



56.dakikada Sankoh'un pasıyla ceza alanında buluşan Yasin'in rakibini çalımlayıp sert vuruşunda top kalecide kaldı.



57. dakikada ceza alanı dışında Ziya'nın pasıyla buluşan Kappel'in sert vuruşunu kaleci ayaklarıyla çıkardı.



80. dakikada Moritz'in pasıyla çaprazdan ceza alanına giren Ziya'nın sert şutunu kaleci çeldi, topu önünde bulan Moritz'in vuruşu direğin yanından auta gitti.



83. dakikada kaleci Çağlar'ın ayakla uzaklaştırmak istediği top Moritz'e çarpıp direğinin yanından auta gitti.



Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Tolga Özkalfa xx, Serkan Gençerler xx, Mehmet Metin xx



Denizlispor: Zeki xx, Taha Can xx, Ömer Alp xx, Cenk xx, Kerem Can xx, Sankoh xx, Burak xx, Kappel xx (Anıl dk. 70 xx), Barış xx (Cihan dk. 86 ?), Ziya xx, Yasin x (Moritz dk. 62 xx)

Yedekler: Asil Kaan, İsmail, Taşkın, Berkan

Teknik Sorumlu: Kenan Atik



Elazığspor: Çağlar xxx, Hakan xx, Mehmet Yiğit xx, Mehmet Ozan xx, Murat Kalkan xx, Çağrı xx, Mesut xx (Murat Kayalı dk. 90+1?), Tom xx, Berk xx (Youssef dk.70 xx), Diarra xx (Cajic dk. 82 ?), Kehinde xx

Yedekler: Ahmet, Adem, Alpaslan, Binya

Teknik Sorumlu: Bayram Kadir Bektaş

Sarı kartlar: Kerem Can, Moritz (Denizlispor), Mehmet Ozan (Elazığspor)