La Liga'da Granada küme düştü

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) deplasmanda Real Sociedad'a 2-1 yenilen Granada'nın, bitime 3 hafta küme düşmesi kesinleşti.

La Liga'daki 35. hafta mücadelesinde Real Sociedad ile Granada karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takımın gollerini Carlos Vela ile Juanmi attı. Granada'nın tek golünü ise Adrian Ramos kaydetti.

Granada bu sezon Osasuna'nın ardından bir alt lige düşen ikinci takım oldu. Endülüs temsilcisi, geride kalan 35 haftada sadece 4 galibiyet alırken, 23 kez sahadan mağlup ayrıldı. Granda, 8 kez de rakipleriyle berabere kaldı.

Altı sezon sonra bir alt lige düşen Granada, bu sezon yaptığı 4 teknik direktör değişikliği ile dikkati çekti.

Geçtiğimiz yıl Çinli iş adamı John Jiang tarafından satın alınan Granada, sezona teknik direktör Paco Jemez ile başladı. 6 hafta sonra görevden alınan Jemez'in yerine bir maç için Luis Planaguma takımın başında görev yaptı. Daha sonra Lucas Alcaraz ile anlaşan Granada, 10 Nisan'da bu teknik adam ile de yollarını ayırarak takımın başına eski Arsenalli futbolcu Tony Adams'ı getirdi. Granada, İngiliz teknik adam ile oynadığı 4 maçı da kaybetti.