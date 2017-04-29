Real Madrid, şampiyonluk yarışında hata yapmadı!

Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmada eflatun-beyazlılara 3 puanı getiren golleri 27. dakikada Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ve 86. dakikada Marcelo kaydetti. Valencia'nın tek golünü ise 82. dakikada Dani Parejo attı.

La Liga'da bu sezon gol sayısını 20'ye çıkaran Ronaldo, karşılaşmanın 56. dakikasında kullandığı penaltı vuruşundan ise faydalanamadı. 32 yaşındaki futbolcu, ligde 12 Mart'tan bu yana süren gol suskunluğuna son verdi.

Öte yandan Valencia'nın Brezilyalı kalecisi Diego Alves, La Liga'da bir sezonda 6 penaltı kurtaran ilk isim oldu.

Bu sonuçla bir maçı eksik Real Madrid, puanını 81'e yükseltti. Art arda 3. mağlubiyetini yaşayan Valencia ise 40 puanda kaldı.