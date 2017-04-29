Yaralı yüreklere insanlık pansumanı

projesi kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın kurucusu olduğu Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) işbirliğinde gerçekleştirilen,dün Riva'da yapıldı. OrganizasyonaGençlik ve Spor BakanıTFF Başkanıve eşiTOGEM-DER Başkanıile çok sayıda davetli katıldı.Emine Erdoğan, Nazım Hikmet'inve Arif Nihat Asya'nınşiirlerinden dizeler de okuduğu konuşmasında,Çocuklarımızın yaralı yüreğine insanlık pansumanı yapmak için buradayız.Suriye meselesinde Türkiye, umudu temsil ediyor.Buradaki sinerjinin dünyanın tüm masumlarına umut olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.Şenlikte; eski yıldızlardan oluşan şöhretler karması ile Türk ve Suriyeli çocuklardan kurulan takımlar gösteri maçı yaptı. Başlama vuruşu ise Emine Erdoğan'dan geldi."Zulüm gören herkese yardım eden bir medeniyetiz. Bugünün önemini 15 yıl sonra, bu çocukların geldiği noktayı görünce anlayacağız."Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Suriye'dehatırlatırken, "Çocukların geleceklerine umut veriyor olmanın ne kadar önemli olduğunu tam anlamayabiliriz. 15 sene sonra bu çocukların Türkiye'de ve dünyada geldikleri noktayı görünce, anlayacağız. Medeniyetin, demokrasilerin ve insan haklarının en büyük savunucuları ve bunu en iyi şekilde yaydıklarını iddia edenler, Suriye konusunda veremedikleri sınavda tarih önünde anılacaklar.diye konuştu.Emine Erdoğan, Suriye'den gelip Türk vatandaşı olan ve U-14 Milli Takımı'na seçilen Adem Metin Türk ile yakından ilgilendi.Etkinlikte; Karagöz-Hacivat, Nasrettin Hoca, sihirbaz, top cambazları ve semazen gösterileri yapıldı. Aktivite alanlarında hat sanatı, cam üfleme, ebru sanatı, karikatürist, niyetçi gibi çeşitli etkinlikler tertip edilerek, kültür entegrasyonu sağlandı.Şenliğe 1000 Türk, 1000 de Suriyeli çocuk katıldı.Suriye'dekisavaş yüzünden ülkesini terk etmek zorunda kalan, 2015'te Türk vatandaşı olduktan sonraki adıyladünkü organizasyonun gözbebeğiydi. TFF Başkanı Yıldırım Demirören'insi olarak anons ettiği genç yıldız,Yetenekleri sayesinde U-14 Milli Takımı'na seçilen Adem, hedefinidiyerek özetliyor.Adem, konuklara futbol yeteneğini küçük bir gösteri ile sergiledi.TFFBaşkanı Yıldırım Demirören, sadece tesisleşmeye değil, insana da yatırım yaptıklarını belirtip şöyle konuştu:U-14 milli takımımıza seçilen Suriyeli genç bir kardeşimiz var; Adem Metin Türk, bizim geleceğimiz olacak."Etkinlikte yer alan niyetçi büyük ilgi gördü. Erdoğan da niyet çektirdi.Fatih Terim, etkinliğe katılan ALS hastası ve bu derneğin başkanlığını yapan eski Trabzonsporlu futbolcu İsmail Gökçek'le yakından ilgilendi.TürkiyeFutbol Direktörü Fatih Terim, Türk vatandaşlığına geçerek, U-14 Milli Takımı'na seçilen Suriyeli Adem Metin Türk'e övgüler yağdırırken, "Tüm çocukların dünyasını ülke olarak aydınlattığımız için mutluyum" dedi. Terim, sözlerini şöyle sürdürdü:Tolunay Kafkas, Emre Aşık, Bülent Korkmaz, Tayfur Havutçu, Orhan Kaynak, Kemal Arslan, Ömer Erdoğan, Kerem İnan, Ümit Karan, Uğur Boral, Erkan Engin, Ümit Davala, Cihan Haspolatlı gibi eski yıldızlar şöhretler karmasını oluşturdu.