Yaralı yüreklere insanlık pansumanı

Bir Umut, Bir Ufuk
projesi kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın kurucusu olduğu Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) işbirliğinde gerçekleştirilen, 1. Spor ve Kültür Şenliği
dün Riva'da yapıldı. Organizasyona Emine Erdoğan,
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç,
TFF Başkanı Yıldırım Demirören
ve eşi Revna Demirören
, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri,
TOGEM-DER Başkanı Saadet Gülbaran
ile çok sayıda davetli katıldı.
ÖRNEK BİR GİRİŞİM OLARAK TARİHE GEÇECEK
Emine Erdoğan, Nazım Hikmet'in "Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne"
ve Arif Nihat Asya'nın "Ağaç ve çocuk"
şiirlerinden dizeler de okuduğu konuşmasında, "Burada çocuklarımıza sadece güzel bir gün değil, hayata tutunacakları bir dal veriyorsunuz.
Çocuklarımızın yaralı yüreğine insanlık pansumanı yapmak için buradayız. Bu organizasyon, insanlık için örnek bir girişim olarak tarihe geçecektir.
Suriye meselesinde Türkiye, umudu temsil ediyor. Suriyeli çocukların kayıp nesil olmasına gönlümüz razı değil.
Buradaki sinerjinin dünyanın tüm masumlarına umut olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
BAŞLAMA VURUŞU EMİNE HANIM'DAN
Şenlikte; eski yıldızlardan oluşan şöhretler karması ile Türk ve Suriyeli çocuklardan kurulan takımlar gösteri maçı yaptı. Başlama vuruşu ise Emine Erdoğan'dan geldi.
GELECEĞE UMUT
Bakan Kılıç:
"Zulüm gören herkese yardım eden bir medeniyetiz. Bugünün önemini 15 yıl sonra, bu çocukların geldiği noktayı görünce anlayacağız."
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Suriye'de 600 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini
hatırlatırken, "Çocukların geleceklerine umut veriyor olmanın ne kadar önemli olduğunu tam anlamayabiliriz. 15 sene sonra bu çocukların Türkiye'de ve dünyada geldikleri noktayı görünce, anlayacağız. Medeniyetin, demokrasilerin ve insan haklarının en büyük savunucuları ve bunu en iyi şekilde yaydıklarını iddia edenler, Suriye konusunda veremedikleri sınavda tarih önünde anılacaklar. Biz her kim olursa olsun nereden zulüm görürse görsün herkese yardım eden bir medeniyetiz"
diye konuştu.
Emine Erdoğan, Suriye'den gelip Türk vatandaşı olan ve U-14 Milli Takımı'na seçilen Adem Metin Türk ile yakından ilgilendi.
Etkinlikte; Karagöz-Hacivat, Nasrettin Hoca, sihirbaz, top cambazları ve semazen gösterileri yapıldı. Aktivite alanlarında hat sanatı, cam üfleme, ebru sanatı, karikatürist, niyetçi gibi çeşitli etkinlikler tertip edilerek, kültür entegrasyonu sağlandı.
Şenliğe 1000 Türk, 1000 de Suriyeli çocuk katıldı.
ARDA'YI ÖRNEK ALIYORUM
Suriye'deki
savaş yüzünden ülkesini terk etmek zorunda kalan 2004 doğumlu Adem Allavi
, 2015'te Türk vatandaşı olduktan sonraki adıyla Adem Metin Türk,
dünkü organizasyonun gözbebeğiydi. TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in "Geleceğin Messi"
si olarak anons ettiği genç yıldız, Avcılar Soma Aslangücü Spor'da forma giyiyor…
Yetenekleri sayesinde U-14 Milli Takımı'na seçilen Adem, hedefini "Örnek aldığım Arda Turan gibi Barcelona'da forma giymek"
diyerek özetliyor.
Adem, konuklara futbol yeteneğini küçük bir gösteri ile sergiledi.
AYLAN BEBEĞİ UNUTMADIK
TFF
Başkanı Yıldırım Demirören, sadece tesisleşmeye değil, insana da yatırım yaptıklarını belirtip şöyle konuştu: "Biz Aylan bebeği hiç unutmadık unutturmayacağız. Biz Aylan bebekleri hem yaşatacağız hem de ahlaklı ve geçmişini unutmayan sporcular olarak yetiştireceğiz.
U-14 milli takımımıza seçilen Suriyeli genç bir kardeşimiz var; Adem Metin Türk, bizim geleceğimiz olacak."
Etkinlikte yer alan niyetçi büyük ilgi gördü. Erdoğan da niyet çektirdi.
Fatih Terim, etkinliğe katılan ALS hastası ve bu derneğin başkanlığını yapan eski Trabzonsporlu futbolcu İsmail Gökçek'le yakından ilgilendi.
ÇOCUKLAR HEP GÜLMELİ
Türkiye
Futbol Direktörü Fatih Terim, Türk vatandaşlığına geçerek, U-14 Milli Takımı'na seçilen Suriyeli Adem Metin Türk'e övgüler yağdırırken, "Tüm çocukların dünyasını ülke olarak aydınlattığımız için mutluyum" dedi. Terim, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sayın Emine Erdoğan da çocuklar için geldi. Çocuk deyince, insanın ne prensibi kalıyor ne de ülkesi. Onların yüzünün gülmesi için yapamayacağı şeyi yapıyor."
ESKİ YILDIZLAR SAHADA
Tolunay Kafkas, Emre Aşık, Bülent Korkmaz, Tayfur Havutçu, Orhan Kaynak, Kemal Arslan, Ömer Erdoğan, Kerem İnan, Ümit Karan, Uğur Boral, Erkan Engin, Ümit Davala, Cihan Haspolatlı gibi eski yıldızlar şöhretler karmasını oluşturdu.