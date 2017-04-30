Medipol Başakşehir-Beşiktaş (CANLI)

MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

İlk yarı sonucu: Medipol Başakşehir 3-0 Beşiktaş



SEZONUN FİNALİ!

Spor Toto Süper Lig'in lideri Beşiktaş, 29. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. Ligde 64 puanla lider durumda bulunan siyah-beyazlı ekip, 57 puanla ikinci sırada yer alan rakibini yendiği takdirde puan farkını 10'a yükseltecek ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaşacak. Turuncu-lacivertliler ise bu karşılaşmayı kazanarak rakibiyle arasındaki puan farkını 4'e indirmek istiyor.



STAT: Fatih Terim

SAAT: 19:00

HAKEM: Cüneyt Çakır

YAYIN: BeIN SPORTS 1



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Attamah, Bekir, Eren, Holmen, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro, Cengiz, Adebayor

YEDEKLER: Faruk Çakır, Stefano Napoleoni, Mustafa Pektemek, Hakan, Uğur Uçar, Alparslan, İrfan Can

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı



BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk

YEDEKLER: Tolga, Atınç, Beck, Tolgay, Necip, Demba Ba, Aboubakar

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş



Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında ikinci sıradaki Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada, siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, son lig mücadelesine göre üç değişiklik yaptı. Güneş, 28. haftadaki Adanaspor maçında yedek başlattığı ancak ikinci yarıda görevlendirdiği Ricardo Quaresma ile Adriano Correia'yı Medipol Başakşehir karşısında ilk 11'de sahaya sürdü. Adriano'nun sol beke geçmesiyle Dusko Tosic de genelde görev aldığı stoper bölgesinde forma giydi. Adanaspor maçında savunmanın göbeğinde şans bulan Atınç Nukan ise bu sefer yedek olarak maça başladı.



TOLGAY ARSLAN YEDEK

Adanaspor mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkan ve orta sahada hücumları organize eden Tolgay Arslan, 29. hafta maçında yedekler arasında yer aldı. Quaresma'nın ilk 11'e dönmesiyle Anderson Talisca da orta sahada hücuma dönük görev yerinde oynadı.



CENK TOSUN İLK 11'DE, ABOUBAKAR YEDEKLER ARASINDA

Siyah-beyazlı takımda cezası nedeniyle Adanaspor maçında görev alamayan Cenk Tosun, cezasını tamamlayarak Medipol Başakşehir karşısında saha çıktı. Şenol Güneş, geçen hafta ilk 11'de şans verdiği Aboubakar'ı yedek bırakırken, Cenk Tosun'u forvet hattına sürdü. Siyah-beyazlılarda ayrıca Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup ve Babel ilk 11'de görev aldı. Atınç, Aboubakar ve Tolgay'ın yanı sıra Tolga Zengin, Beck, Demba Ba ile Necip Uysal, Medipol Başakşehir maçında yedek soyundu. Teknik direktör Güneş; Gökhan İnler, Caner Erkin, Matej Mitrovic, Aras Özbiliz ve Ömer Şişmanoğlu'nu kadroda tercih etmedi.



SİYAH-BEYAZLI TARAFTARLARDAN VOLKAN BABACAN'A TEPKİ

Beşiktaşlı taraftarlar, kritik maçta kendilerine ayrılan bölümden takımlarına destek vermeye çalıştı. Siyah-beyazlılar, kale arkası tribünündeki bölümü tamamen doldurdu. Taraftarlar, Medipol Başakşehir'in geçen hafta Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmanın ardından basın mensuplarıyla kavga eden turuncu-lacivertlilerin kalecisi Volkan Babacan aleyhine tezahürat yaptı. Beşiktaşlı taraftarlar, "Volkan Babacan yumruk atsana" şeklinde tezahürat yaptı.



ABDULLAH AVCI'DAN ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLER

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, cezalı ve sakat oyuncuları nedeniyle lider Beşiktaş karşısında zorunlu değişikliklere gitti. Turuncu-lacivertli takımda cezalı Yalçın Ayhan, Epureanu ve Ufuk Ceylan'ın yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan yarı final ilk maçında burnu kırılan Mahmut Tekdemir, Beşiktaş karşısında forma giyemedi. Avcı, savunmanın göbeğinde yer alan Yalçın ve Epureanu'nun yokluğunda Attamah ve Bekir İrtegün'e, orta sahada görev yapan Mahmut Tekdemir'in yerine ise Holmen'e şans verdi.



BEKİR İRTEGÜN 85 GÜN SONRA SAHADA

Medipol Başakşehir'in deneyimli savunma oyuncusu Bekir İrtegün, 85 gün sonra formasına kavuştu. Son olarak takımının Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında görev yapan Bekir, bu mücadelenin ardından kasığından ameliyat olmuş ve sahalardan uzak kalmıştı. Bu sezon ligde 6, kupada da 5 karşılaşmada forma giyen deneyimli oyuncu, Beşiktaş karşısında 12. resmi maçına çıktı.