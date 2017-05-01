Altınordu'da Cengiz sevinci

26 Nisan Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Fenerbahçe'ye 2 gol attıktan sonra dün de ligde Beşiktaş filelerini 2 kez sarsan Cengiz'in transfer borsasındaki değeri hızla yükseliyor. İsmi son dönemde birçok ünlü Avrupa kulübü ile anılan genç yıldız transfer olursa, Altınordu da para kazanacak.

CENGİZ ÜNDER SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Satılan her futbolcunun sözleşmesine, üçüncü bir kulübe transferi halinde belirli oranda pay alma maddesini koyduran Başkan Seyit Mehmet Özkan, Cengiz Ünder için bu oranı yüzde 30 olarak belirlemişti. İngiliz Daily Mirror gazetesi, Manchester United'ın 19'luk futbolcu için 6 milyon sterlini gözden çıkardığını yazdı. Cengiz'i Türk futboluna kazandırmanın gururunu yaşayan Altınordu, Medipol Başakşehir'e 700 bin Euro'ya sattığı futbolcudan 2-3 milyon Euro daha kazanmayı umuyor. Ligde 7 gol 5 asistle oynayan Cengiz, A Milli Takım'ın 27 Mart'ta Moldova ile oynadığı özel maçta da gol atmıştı.