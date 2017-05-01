Medipol Başakşehir'den zirve yarışında kritik galibiyet

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

7. dakikada Mossoro'nun pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Cengiz'in Marcelo'yu geçip, yaptığı düzgün vuruşta top ağlara gitti. 1-0



12. dakikada Attamah'ın ara pasında defansın arkasına sarkan Visca'nın topu ceza sahası içi sol tarafta bulunan Adebayor'a attı. Adebayor'un kale dibinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0



15. dakikada Oğuzhan'ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta sol direkten dönen top ceza sahası içinde bulunan Talisca'da kaldı. Talisca'nın vuruşunda Volkan Babacan ayaklarıyla yaptığı müdahale ile meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



18. dakikada Mossoro'nun ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Cengiz'in sert vuruşunda top, kaleci Fabri'nin müdahalesine rağmen ağlara gitti. 3-0



32. dakikada Cenk'in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Quaresma'nın vuruşunda kaleci Volkan topu kornere gönderdi.



45. dakikada orta sahada topla buluşan Mossoro'nun topu sürerek ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Fabri'de kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



57. dakikada Aboubakar'ın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Talisca'nın yerden vuruşunda kaleci Volkan topu kurtardı.



82. dakikada sağ kanattan Çaiçara'nın yerden pasında ceza yayı noktasından Hakan'ın gelişine şutunda top üstten auta çıktı.



87. dakikada Beşiktaş, orta sahada Aboubakar'ın ortasında ceza yayı içinde topu göğsüyle kontrol eden Demba'nın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1



89. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Visca, şutunda yon yan direğe çarparak dışarı çıktı.







Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Aplaslan Dedeş xx



Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xx, Bekir xx, Attamah xx, Eren xx, Holmen xx, Emre xx (Hakan dk. 79 x), Visca xxx, Mossoro xxx (İrfan Can dk. 85 ?), Cengiz xxxx, Adebayor xxx (Mustafa Pektemek dk. 82 ?)



Yedekler: Faruk, Uğur, Alpaslan, Napoleoni



Teknik Direktör: Abdullah Avcı



Beşiktaş: Fabri x, Gökhan x, Marcelo x, Tosic x, Adriano x, Atiba x (Tolgay dk. 45+3 x), Oğuzhan x, Quaresma x, Talisca x, Babel x (Aboubakar dk. 56 x), Cenk x (Demba Ba dk. 78 xx)



Yedekler: Tolga, Beck, Atınç, Necip



Teknik Direktör: Şenol Güneş



Goller: Cengiz (dk. 7 ve 18), Adebayor (dk. 12) (Medipol Başakşehir), Demba Ba (dk. 87) (Beşiktaş)



Sarı kartlar: Adebayor, Emre, Mossoro (Medipol Başakşehir), Tosic (Beşiktaş)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir, lider Beşiktaş'ı ilk 18 dakikada bulduğu gollerle 3-1 mağlup ederek, rakibiyle arasındaki puan farkını 4'e düşürdü.

Şampiyonluk iddiasını sürdüren Medipol Başakşehir, üçüncü sıradaki takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 4 puan farkı da korudu.

Abdullah Avcı'nın ekibi ligin ilk yarısında deplasmanda 1-1 beraber kaldığı Beşiktaş'a da olası bir puan eşitliği durumunda ikili averajda da üstünlük sağlamış oldu.

Beşiktaş'ı mağlup eden Medipol Başakşehirli futbolcular, maç sonunda statta çalan Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde galibiyeti kutladı.





CENGİZ ÜNDER "BÜYÜK"LERİ BOŞ GEÇMİYOR

Medipol Başakşehir'in 19 yaşındaki genç oyuncusu Cengiz Ünder, Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'a da 2 gol atmayı başardı.

Turuncu-lacivertli takımın, Beşiktaş'ı mağlup ettiği maçta rakip fileleri 2 kez havalandıran Cengiz, sezonun ilk yarısında Vodafone Arena'da oynanan karşılaşmada da 1 gol atmıştı.

Süper Lig'deki gol sayısını 7'ye yükselten genç oyuncu, bu sezon ilk kez bir lig maçında 2 kez fileleri havalandırdı.

Cengiz, Medipol Başakşehir'in, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile oynadığı mücadelede de takımının 2 golünü kaydetmişti.

ADEBAYOR'DAN GOLLERE DEVAM

Medipol Başakşehir'in devre arasında kadrosuna kattığı Togolu oyuncu Emmanuel Adebayor, ligdeki gol sayısını 6'ya yükseltti.

Atiker Konyaspor ve Kardemir Karabükspor'a 1'er gol atan, Galatasaray karşısında 'hat-trick' yapan Adebayor, Beşiktaş'a da golünü atarak ligdeki gol sayısını 6 yaptı.

Togolu yıldızın Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunuyor.

MOSSORO CEZALI

Turuncu-lacivertli takımda Beşiktaş maçı öncesinde kart ceza sınırında bulunan Mossoro, bu karşılaşmada da gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Brezilyalı oyuncu, takımının ligin 30. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek