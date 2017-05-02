Aslan ismini hatırladı: 0-5

Galatasaray'ın golleri Bruma (2), Ahmet Çalık, Podolski ve Yasin Öztekin'den geldi.



BRUMA'DAN ERKEN GOL

5. dakikada Carole'nin pasıyla rakibinden sıyrılıp sol çaprazdan ceza sahasına giren Bruma'nın şutunda defansa çarpan top filelerle buluştu. 0-1.

6. dakikada Bruma'nın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin'in kalecinin üzerinden aşırtma vuruşunu Aziz çizgi üzerinden çıkardı.

BRUMA DEVRE BİTMEDEN FARKI AÇTI

45. dakikada Bruma soldan geldi, içeri sokuldu. Podolski ile ikiye bir yapan Portekizli, karşı karşıya pozisyonda skoru 2-0'a getiren golü attı.

ASİST SNEIJDER GOL AHMET ÇALIK

İkinci yarıya da etkili başlayan Galatasaray, 57'de Ahmet Çalık ile durumu 3-0'a getirdi. Sağ kanattan serbest vuruş için topun başına geçen Wesley Sneijder'in arka direğe ortasında, Ahmet Çalık kafa vuruşunu yaptı ve ve kaleci Harun Tekin'in müdahalesi yetersiz kalınca top ağlarla buluştu: 3-0.





PODOLSKİ'DEN KLAS BİTİRİŞ

Bursaspor karşısında üstün bir oyun ortaya koyan Galatasaray, 60. dakikada Lukas Podolski'nin golüyle farkı 4'e çıkardı. Sneijder, maçtaki ikinci asistini Alman yıldıza yaptı ve Podolski kalitesine yakışan bir vuruşla karşı karşıya pozisyonda kaleci Harun Tekin'i mağlup etmeyi başardı.

SON SÖZÜ YASİN ÖZTEKİN SÖYLEDİ

Galatasaray'da gol perdesini 89. dakikada Yasin Öztekin kapattı. Ceza sahasında topu sektirerek rakiplerini çalımlayan Yasin düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu belirledi: 5-0.

Karşılaşmayı 5-0 kazanan Galatasaray puanını 52'ye çıkardı ve 4. sıradaki yerini korudu. Bursaspor ise 35 puanla 13. sırada kaldı.







Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Bursaspor, Galatasaray'ı konuk etti. Yeşil beyazlılar, sahasında rakip kaleye topu taşımakta zorlandığı maçta Galatasaray'a 5-0 gibi farklı skorla yenildi. Yeşil-beyazlı ekip iki hafta art arda 5 gol yiyerek taraftarını üzdü.



5'inci dakikada Carole'in taç atışında Bruma, Aziz Behich'ten çalımla sıyrııp ceza alanına girdi. Sert şutunda top Ertuğrul'a çarparak kaleci Harun'u şaşırtınca filelere gitti: 0-1.



6'ncı dakikada Bruma'nın ortasında ceza alanına içerisinde Yasin topla buluştu. Üzerine gelen Harun'dan topu aşırtarak kaleye gönderdi. Ancak, kale çizgisinden Aziz Behich topu uzaklaştırarak gole izin vermedi. Podolski'nin ortasını ise savunma uzaklaştırdı.



14'üncü dakikada Batalla'nın taç atışında Faty, topu ceza alanı içerisinde gönderdi. Stancu bomboş durumda topu üstten dışarıya attı.



25'inci dakikada Bursaspor ceza alanı içerisinde oluşan karambolde topu önünde bulan Sabri'nin sert şutunu, Ertuğrul Ersoy çizgiden uzaklaştırarak gole izin vermedi.



42'inci dakikada Bursaspor atağında Aziz Behich'in ceza alanına gönderdiği topa Faty hamle yaptı. Ancak topa dokunamayan Faty, Ahmet'e vurdu. Bu hareket sonrası hakem Tolga Özkalfa Faty'i sarı kartla cezalandırdı.



45'inci dakikada Bruma nefis çalımlarla Bursaspor ceza alanına yöneldi. Podolski ile duvar pası yaptı. Şutunda Harun topu tokatlamasına karşın Galatasaray 2-0 öne geçti. Bu gol sonrasında Teksas Tribününde yönetim istifa, Altepe istifa sesleri yükselmeye başladı.



57'nci dakikada Galatasaray sağdan serbest atış kazandı. Sneijder'in arka direğe gönderdiği topu Ahmet kafa ile filelere gönderdi: 0-3.



60'ıncı dakikada Şamil'in hatalı pasında araya giren savunmanın arkasında topa buluşan Podolski sert bir şutla farkı dörde çıkardı: 0-4. Bu golden sonra Teksas Tribünü sahaya sırtlarını dönerek takımı alkışlarıyla protesto etti.



77'nci dakikada Bruma nefis çalımlarla ceza alanına girdi. Harunla karşyı karşıya kaldı ancak kötü vuruşla topu kale yerine farklı şekilde dışarıya attı.



88'inci dakikada Sabri'nin kale sahası dışına yaptığı ortada Eren'in vuruşunda kaleci Harun beşinci gole izin vermedi.



89'uncu dakikada Bursaspor savunmasının uzaklaştıramadığı topu Şamil ve Onur'un arasında kontrol eden Yasin, kale sahası dışından nefis vurdu: 0-5. Karşılaşma Galatasaray'ın 5-0 üstünlüğü ile sona erdi.

KARDEŞ ANKARAGÜCÜ'NE DESTEK

Bursasporlu taraftarlar kardeş kulüpleri Ankaragücü'nü Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak TFF 1.Ligi'ne yükselmesini tezahüratlarla kutlarken, taraftarların ellerindeki sarı balonlar dikkat çekti.





MAÇ ÖNCESİ EVLENE TEKLİFİ

Maçın başlamasına dakikalar kala tribünlerde ilginç bir evlenme teklifine tüm stat şahit oldu. Burak Aydın, sevdiği genç kız Neslihan Yılmaz'a evlenme teklifi yaptı. Stat ekranlarına yansıyan görüntülerden sonra taraftarlar çifte alkış ile tempo tuttu.

UYARI GİBİ PANKART

Galatasaraylı taraftarların tribünde açtıkları ilginç pankartlarla mesaj verdi: "Siz diz çöktüğünüz için onlar büyük görünüyor. Ayağa kalk" yazısı dikkati çekti.