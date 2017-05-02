Barcelona'dan çılgın Arda Turan planı!

Giriş Tarihi: 2.5.2017 16:06 Güncelleme Tarihi: 2.5.2017 16:09
Barcelona'dan çılgın Arda Turan planı!

Barcelona, yaşlanan kadrosunu gençleştirmek için düğmeye bastı...

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Barcelona'dan çılgın Arda Turan planı!
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