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Barcelona'dan çılgın Arda Turan planı!
Barcelona'dan çılgın Arda Turan planı!
Giriş Tarihi: 2.5.2017
16:06
Güncelleme Tarihi: 2.5.2017
16:09
Barcelona
, yaşlanan kadrosunu gençleştirmek için düğmeye bastı...
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