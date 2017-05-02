Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Gaziantepspor PFDK'ya sevk edildi!

Giriş Tarihi: 2.5.2017 17:33 Güncelleme Tarihi: 2.5.2017 17:41
Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Gaziantepspor PFDK'ya sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, hafta sonunda oynanan maçların ardından disiplin sevklerini duyurdu.

TFF Hukuk Müşavirliği, Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Gaziantepspor'un çeşitli nedenlerle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

1- GAZİANTEPSPOR Kulübü'nün 28.04.2017 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR-KARDEMİR KARABÜKSPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2016-2017 Sezonu Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 30.04.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2016-2017 Sezonu Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/12 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü'nün 30.04.2017 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 30.04.2017 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-BEŞİKTAŞ A.Ş.Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Gaziantepspor PFDK'ya sevk edildi!
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