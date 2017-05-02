Türkiye 1'inci Ligi'nde 9 maçtır galip gelemeyen Balıkesirspor, 31'inci hafta randevusunda yarın deplasmanda düşme potasının bir puan ve bir basamak üzerinde yer alan Şanlıurfaspor'la karşılaşacak.



GAP Arena'da saat 17.30'da başlayacak müsabakayı Barış Şimşek yönetecek, zorlu doksan dakika TRT Türk'ten naklen ekranlara gelecek. 36 puanla 9'uncu sırada yer alan kırmızı beyazlı ekip, can derdindeki rakibini yenerek hem galibiyet hasretine son vermeyi hem de rahat bir nefes almayı amaçlıyor.



Balıkesirspor'da sakatlığı devam eden kaleci Atilla ve Okan'ın yanı sıra kulüple sorunlar yaşayan Kamerunlu forvet Bekamenga Şanlıurfa'ya götürülmedi. Boluspor müsabakası öncesi kamptaki disiplinsiz davranışları nedeniyle 18'e alınmayan İshak ise affedilerek kadroya dahil edildi.

Karşılaşmanın iki takım için de büyük önem taşıdığını söyleyen teknik direktör Can Cangök, "Bizim tek düşüncemiz galip gelerek yeniden üst sıralarda yer almak ve caemiamızı mutlu etmek" dedi.



BEKAMENGA YOLCU



Balıkesirspor'da ilk yarıda sergilediği performansla gol krallığına aday olmasına rağmen 2'nci yarıda düşüşe geçen Christian Bekamenga ile yollar ayrılıyor. Altınordu maçında oyundan çıkarıldığı için su şişelerini tekmeleyen ve seyircinin tepkisiyle karşılaşan Kamerunlu golcü, Boluspor karşılaşmasında ise oynamak istemediğini söyleyince kadroya alınmamıştı.



Yaşanan olayların ardından Şanlıurfaspor maçı kadrosuna da dahil edilmeyen Bekamenga'nın ödemelerde yaşadığı sorunlar nedeniyle takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. Balıkesirspor yönetimi de sezon başında 2 yıllık imza atan Kamerunlu oyuncu ile olan sözleşmeyi feshetmeyi düşünüyor.