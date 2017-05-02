Zirve avcısı

TANER KARAMAN

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 2.5.2017
Zirve avcısı

Abdullah Avcı’nın öğrencileri, Süper Lig’in zirvesinde yer alan takımlar karşısındaki performansıyla Avrupa’da da liste başı

Bu sezon dört büyüklere karşı oynadığı 8 resmi maçta 1 yenilgi (F.Bahçe), 5 galibiyet (F.Bahçe, Beşiktaş, G.Saray (2), Trabzon), 2 beraberlik (Beşiktaş, F.Bahçe-kupa) alan Medipol Başakşehir, ligin ilk 5 sırasında yer alan takımlardan 16 puan çıkarmayı başardı. Son olarak lider Beşiktaş'ı 3-1 yenen ve rakibi ile puan farkını 4'e indiren Abdullah Avcı'nın ekibi, bu maçlarda 2,28 puan ortalaması yakalayarak, Avrupa'da da ikinci sıraya yerleşti. 5 majör lig ekiplerinin ilk 5'lerinin oynadıkları maçlar dikkate alındığında, zirve 7 maçta 17 puan toplayan İtalyan devi Juventus'un oldu. Başakşehir'in ikinci olduğu listede, Fenerbahçe 6 maçta, 13 puan toplayarak ulaştığı 2,17 puan ortalaması ile 3. sırada yer aldı. Beşiktaş 1,71 puan ortalaması ile 9. sırada kendine yer bulurken Trabzonspor da topladığı 6 puanla 36. sırada. Majör 5 lig ve Türkiye'de yer alan 116 takımın yer aldığı araştırmada Galatasaray ise 8 maçta topladığı 1 puanla ancak 107. olabildi.

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Zirve avcısı
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