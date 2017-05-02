Zirve avcısı

Bu sezon dört büyüklere karşı oynadığı(F.Bahçe)(F.Bahçe, Beşiktaş, G.Saray (2), Trabzon)(Beşiktaş, F.Bahçe-kupa) alan Medipol Başakşehir, ligin ilk 5 sırasında yer alan takımlardanSon olarak lider Beşiktaş'ı 3-1 yenen ve rakibi ile puan farkını 4'e indiren Abdullah Avcı'nın ekibi, bu maçlarda 2,28 puan ortalaması yakalayarak, Avrupa'da da ikinci sıraya yerleşti. 5 majör lig ekiplerinin ilk 5'lerinin oynadıkları maçlar dikkate alındığında, zirveBaşakşehir'in ikinci olduğu listede,Beşiktaş 1,71 puan ortalaması ile 9. sırada kendine yer bulurken Trabzonspor da topladığı 6 puanla 36. sırada. Majör 5 lig ve Türkiye'de yer alan 116 takımın yer aldığı araştırmada