Zirve avcısı

Bu sezon dört büyüklere karşı oynadığı 8 resmi maçta 1 yenilgi
(F.Bahçe), 5 galibiyet
(F.Bahçe, Beşiktaş, G.Saray (2), Trabzon), 2 beraberlik
(Beşiktaş, F.Bahçe-kupa) alan Medipol Başakşehir, ligin ilk 5 sırasında yer alan takımlardan 16 puan çıkarmayı başardı.
Son olarak lider Beşiktaş'ı 3-1 yenen ve rakibi ile puan farkını 4'e indiren Abdullah Avcı'nın ekibi, bu maçlarda 2,28 puan ortalaması yakalayarak, Avrupa'da da ikinci sıraya yerleşti. 5 majör lig ekiplerinin ilk 5'lerinin oynadıkları maçlar dikkate alındığında, zirve 7 maçta 17 puan toplayan İtalyan devi Juventus'un oldu.
Başakşehir'in ikinci olduğu listede, Fenerbahçe 6 maçta, 13 puan toplayarak ulaştığı 2,17 puan ortalaması ile 3. sırada yer aldı.
Beşiktaş 1,71 puan ortalaması ile 9. sırada kendine yer bulurken Trabzonspor da topladığı 6 puanla 36. sırada. Majör 5 lig ve Türkiye'de yer alan 116 takımın yer aldığı araştırmada Galatasaray ise 8 maçta topladığı 1 puanla ancak 107. olabildi.