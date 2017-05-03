Beşiktaş güçlü Fenerbahçe planlı

Vodafone Arena'da belki de ligin kaderini çizecek Beşiktaş-Fenerbahçe kapışması öncesi yazarlarımız sıkı bir derbi izleyeceğimiz konusunda hemfikir... İki takım da kuvvetli yönleriyle maça yön vermeye çalışacak
Ligin kaderini çizecek kritik maçlardan biri oynandı ve flaş bir sonuçla Başakşehir
, 18 dakikada 3 gol attığı Beşiktaş
'ı devirdi. Şimdi gözler Vodafone Arena'daki Beşiktaş-Fenerbahçe
derbisinde. Cengiz Ünder ile Bruma'nın bireysel performanslarıyla damga vurduğu haftada Sabah Spor'un yazarları Metin Tekin, Gürcan Bilgiç, Levent Tüzemen ve Murat Özbostan,
bir araya geldi ve dünü, bugünü ve yarını Uğur Karakullukçu
'nun soruları eşliğinde enine boyuna tartıştı.
Ortada böyle bir Başakşehir maçı var. Fenerbahçe'ye bakıyoruz belki de derbilerin en başarılı takımı, hiç yenilmediler. İstedikleri sonucu alıyorlar. Bu tabloda Beşiktaş- Fenerbahçe maçını nasıl yorumlarsınız?
METİN TEKİN:
Diego Simeone'nin bir lafı vardır benim çok hoşuma gider; Real Madrid ve Barcelona'yla yarışlarını anlatır Atletico Madrid'in. Der ki, "Bizim en büyük gücümüz onların bizden güçlü olduğunu bilmek." Yani Fenerbahçe dikkat ederseniz Manchester maçları, Avrupa maçları, karşıdaki takım 'benden üstün' diye oynadığı tüm maçlarda başarılı oldu. Bu neydi, strateji... Bu neydi, planlı oynamak.
Kendinden zayıf, 'Oyunu ben ele alacağım' dediği bütün maçlarda sıkıntı yaşadı bu sene. Alanya'ya, Adana'ya, Kayseri'ye inanılmaz puanlar kaybetti. 'Ben senden iyiyim bak oynayacağım' dediği maçları kaybetti. Ama 'Sen benden iyisin, ben sana bir plan yapacağım' dediği maçları kazandı, başarılı oldu. Bu oyunda da bunu yapacak bence. Advocaat böyle bakıyor olaylara. Beşiktaş için en büyük tehlike bu. Yoksa tabii ki birçok yönden Beşiktaş avantajlı… Vodafone Arena'da oynuyor, dahi iyi takım, daha iyi oyun oyunuyor. Planlar daha güçlüyü zaman zaman yener. En büyük tehlikesi o. Bence Beşiktaş'ın 3 yemesi derbiyi çok daha lehine kıldı. Puan avantajı düştü ama oyun konsantrasyonu arttı.
7'den 4'e düştü puan olarak dezavantaj, esas olan matematiktir.
MURAT ÖZBOSTAN:
Fenerbahçe, Türkiye Kupası maçında Beşiktaş'ın sinirlerini alt üst etmişti. Aynı düşünceyle sahaya çıkacağını düşünüyorum.
Zor maç. Beşiktaş artık daha stresli.. Başakşehir maçı ne kadar hasar bıraktı bunu göreceğiz. Çünkü maç sonrası demeçlere baktığımız zaman sanki Beşiktaş yarışın dışında kalmış gibi bir hava vardı. Ne olursa olsun Beşiktaş'ın bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Beşiktaş sakin olmalı... Bir panik, derin yaralar açabilir. Fenerbahçe iyi futbol oynamıyor ama kazanıyor. Bu önemli bir meziyet. Derbiyi hiçbir takım kaybetmek istemez.
LEVENT TÜZEMEN:
Fenerbahçe bu sene bütün derbileri ya doğru oynadı ya stratejik oynadı. Galatasaray
maçını stratejik oynadılar. Rakibe pozisyon vermediler, Galatasaray'ın çok isteyeceğini biliyorlardı, Galatasaray'ın bu hatasını kolladılar. Galatasaray hata yaptı ve golü attı. Bir defa Beşiktaş ve Galatasaray taraftarı evlerinde oynadıkları Fenerbahçe maçlarında psikolojik bir gerilim yaşıyorlar.
Asla ve asla Fenerbahçeliler, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarında sahaya bir şey atmıyorlar, Galatasaraylılar atıyor,
Beşiktaşlılar
dağıldı sahaya
girdi falan. Bu
Fenerbahçe'nin kendi
genetik yapısında
var, psikolojik oynayıp
rakiplerinin sinirlerine
basıyorlar.
Sinirlerine bastıkları sürece Beşiktaş'ta da Galatasaray'da da öfke gösterecek oyuncu sayısı fazla. Van Persie-Oğuzhan olayı oldu, Sneijder oldu.
Van Persie bu işten gocunmaz. Avrupa'da da oynadığı büyük maçlarda inanılmaz taktiksel beceriyle oynadılar hep beklediler, hep o golü kovaladılar. Manchester United'a karşı da Feyenoord'a karşı da Beşiktaş'a karşı da bir iki tane pozisyonda atamadı. Dolayısıyla Beşiktaş eğer bu yönünü frenleyebilirse taraftar da Fenerbahçe'ye kafayı takmazsa derbiye en azından kaybetmezler diye düşünüyorum.
GÜRCAN BİLGİÇ:
Bu derbi klasik puan derbisi olmaktan çıktı ama neden çıktı? Birincisi, Fenerbahçe gitti Vodafone Arena'da Beşiktaş'a ilk yenilgiyi tattırdı. Bu onun rövanşı. İkincisi başkanların maçı… Fikret Orman'la Aziz Yıldırım'ın bulunduğu ortama bir kaşık su koymayacaksın. İki sezondur ciddi maç yapıyorlar birbirleriyle. Transfer etabında, demeçler etabında. Ondan sonra Şenol hocanın farklı bir maçı. Şimdi Şenol hoca bu sene tırnak içinde final diyeceğimiz 5 maç oynadıysa 4'ünü kaybetti. Dinamo Kiev finaldi olmadı, Lyon olmadı, Fener kupa maçı olmadı, Başakşehir maçında fark 10 puana çıkıyordu, olmadı.
Tek final kazandı: Galatasaray. Bu kadar iyi sezon geçirmesine rağmen bu kadar finalden, yani teknik direktör maçında kazanamadan çıkmak Şenol hoca için de farklı bir hale getiriyor maçı. İşin öbür tarafına baktığımız zaman Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanına gidiyor Fenerbahçe. Dedim ki yenilmez ama Beşiktaş maçında yenilmez diyemiyorum. Beşiktaş hem oyuncu kalitesine hem oyun kalitesine sahip. Beşiktaş karşısında bir şansım var diyeceksen, Abdullah Avcı'nın yaptığını yapacaksın. Pas ezberini bozacaksın. Baktığımız zaman Fenerbahçe takımı bu ezberi bozacak oyuncu kalitesine ya da fizik gücüne sahip mi? Değil.
YÖNETİM TUDOR'A MÜDAHALE ETTİ!
Bruma deplasmanlarda takımını sırtlamayı sürdürüyor, Bursa maçında da 2 gol attı. Galatasaray'ın gidişatını ve Bruma'nın gelişimini nasıl görüyorsunuz?
METİN TEKİN:
Sociedad dönemi sonrası bu sezonla birlikte hakikaten oyun koreografisi gelişmiş bir Bruma var. Bundan sonra performansı aşağıya düşmez, üstüne ne kadar koyar, onu göreceğiz. Bruma gol sayısını biraz daha artırırsa başka sınıf bir oyuncu haline gelir. Burada şu dikkatimi çekiyor, Tudor'un arayışları çok puanlar kaybettirdi. Bruma'yı dışarıda bırakması mesela… 3'lü defanslar, Sneijder'i dışarıda bırakmalar.
Bir anda çok geride bıraktı Galatasaray'ı, bu da bir gerçektir. Bundan sonra ne olacak, 5-0'lık Bursa galibiyeti sonrası bakınca yukarı çıkar mı dersek o işler o kadar kolay değil. Esasen zorluk derecesi yüksek maçlara bakmak gerekir. Başakşehir Bruma'yı nasıl durdurdu, ona bakmak lazım.
Bruma'yı Bursa nasıl durdurmaya çalıştı, Mert Örnek ve Aziz Behich'le. Başakşehir ise Bruma'yı tutmadı, ona gelen topları kesti.
Oyunun
oraya dönmesine engel
oldu, futbolda doğru
düşünce budur. Oyunu Sabri'nin kanadından başlattırıp "Sağdan istediğiniz kadar oynayın" dediler aslında.
Sağdan oynamak zorunda kaldılar.
Galatasaray'ın
Başakşehir
kadrosu
bir teknik direktör
hatası değildir,
bir yeterlilik
göstergesidir. Yasin'i
forvet arkası
oynattı, düşünün. Bazen teknik adamlarda "Yeniyi bulacağım" düşüncesi gerçeklerden uzaklaştırır. Ne Bruma ne de Yasin forvet arkası oynar.
LEVENT TÜZEMEN:
Bir teknik direktör bir takıma hoca olduğu zaman önce oyuncu skalasına bakar. Galatasaray'ın ilk yarıdaki en etkili oyuncusu Bruma'ydı. Üstelik altın karmaya da girdi, tesadüf değil. Hazırlık kampının da en iyisiydi. Futbolunu inanılmaz geliştirmiş, ayak vuruşunu öğrenmiş bir görüntüdeydi.
Ben de Sabah Gazetesi'nde, "Bruma bu ligin yıldızı olur" yazdım. Igor Tudor'un anlamsız takım arayışları, bazı oyuncular üzerinden yapmaya çalıştığı disiplin gösterileri, Galatasaray'ı zirveden uzaklaştırdı. Bruma ile Sneijder Bursa maçında resmen ipotek altına almıştır Tudor'u… Ne dedi maçtan sonra Yasin, "Biz kötü oynamıyorduk, sisteme alışmaya çalışıyorduk. Biz 4-2-3-1'e alışkınız" dedi. Ortaya çıkan kalite ortada. Igor Tudor'un iki maçtır çıkardığı kadro kendi tercihi değildir. Cenk Ergün'ün oyuncularla beraber yaptığı konuşmanın karşılığıdır bu. Cenk Ergün, Tudor'u tekzip eden bir açıklama yaptı, "Hakan Balta oynadı ve iyi oynadı" dedi çünkü Balta sakin bir adam, topla çıkabilen, rahat bir isim. Yönetim, Tudor'a Cenk Ergün üzerinden müdahale etti ve 4'lü defansa döndü.
Yasin'in demecinden sonra bundan böyle 3'lü defans oynatamaz Tudor.
GÜRCAN BİLGİÇ:
Yalnız şunun da hakkını verelim, takımın fizik kalitesinde ciddi bir yükseliş var, iki maçtır pozisyon vermedi Galatasaray neredeyse. Fenerbahçe'ye kaybetti ama pozisyon vermedi.
Kötü oynamadılar derbide. Bu karşılaşmada skor olarak da oyun olarak da öndeydi. Rakibi Bursa'nın durumunu bir kenara bırakıp bunu görmek lazım.
Esas aldatan maç Adana maçıydı. Bruma açık alanda çok önemli bir oyuncu. Nerede Başakşehir maçında mesela… Metin hoca da anormal hızlı bir oyuncuydu, o da bilir.
MURAT ÖZBOSTAN:
Bruma bir var bir yok. İstikrarlı değil. Sezonun ikinci yarısında yoktu. Ben Bursaspor maçındaki gollerini ve performansını ölçü olarak almıyorum.
Bruma'nın kafasını Galatasaray'ın rahatlatması lazım. Bu oyuncu kalacak mı, gidecek mi? Cenk Ergün bile bunun yanıtını veremiyor. 5 aydır sözleşme yenileyeceğiz diyorlar. O zaman yenileyin..
Niye bu kadar uzun sürdü?
Bruma iyi bir futbolcu.. Ben Galatasaray'da kalmak istediğini düşünmüyorum.
ARTIK BAŞKANLAR DEVRİ BİTTİ!
Başakşehir ligin ilk yarısında oynanan Beşiktaş maçında ilk 25-30 dakika çok iyi oynamıştı ve planları tutmuştu. Aynısı bu maçta yaptılar ve 3 gol birden buldular. Bu başarıyı nasıl değerlendiriyorsunuz?
GÜRCAN BİLGİÇ:
Türkiye'de artık başkan takımları bitti teknik direktör takımları başladı. Yani aslında bunun en güzel örneği Obradovic. Aynı şekilde baktığınız zaman Şenol hocanın takımı şekillendirmesi ve Abdullah hocanın, Aykut hocanın tamamen teknik direktörlerin kendi bilgilerini, yeteneklerini ve hırslarını yansıttığı ekipler ortaya çıktı. Eğer bu kapasitede bir teknik adam yoksa takımı da zaten iyi gitmiyor ya da takımı yapamadıysa o problem ortaya çıkıyor. İki teknik direktör takımı seyrettik esasında. Bu iki teknik direktör takımı arasında ödevini en iyi yapan kazandı.
METİN TEKİN
: Bir kere Başakşehir'in bu performansını çok önemli ve değerli buluyorum. Beşiktaş maçının özeline gelirsek, bunu ilk maçta da yaptılar.
Abdullah hocanın teknik anlamdaki düşüncesi, planı, Beşiktaş'a önde basmaktı. Bunda da çok başarılı oldular. İlk maç da bunu yaptılar 35 dakika, fark şuydu o maç, 1-0'da kaldı. Yani Beşiktaş oyunun içinde kaldı. Vodafone Arena vardı, seyirci farkı vardı. Beşiktaş'ı o gün oyunda tutan 1-0'da kalışı ve Vodafone Arena'da oluşu. Bir de Emre'nin sakatlığı vardı. Bu seferki maçta ise oyunu 3-0'a getirdi, Beşiktaş'ı oyundan kopardı ve 90 dakika boyunca oyunu hiçbir bölümde Beşiktaş'a vermedi.
Esasında iki maçta da bana göre; Başakşehir'in istediği oldu, bu sefer istediğini aldı.