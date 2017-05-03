Çekya Futbol Federasyonuna polis baskını

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 3.5.2017 17:21
Çekya Futbol Federasyonuna polis baskını

Çekya Futbol Federasyonu Başkanı Pelta gözaltına alındı.

Çekya Futbol Federasyonuna (FACR), polis tarafından baskın düzenlendi.

FACR Sözcüsü Michal Jurman'ın yaptığı açıklamaya göre, federasyonun merkez binasına gerçekleştirilen polis baskınında, başkan Miroslav Pelta gözaltına alındı.

Federasyon yetkililerinin polisle iş birliği içinde olduğunu bildiren Jurman, soruşturma hakkında herhangi bir yorum yapmadı.

Pelta'nın hissedarı olduğu Çekya Birinci Ligi kulüplerinden Jablonec'in binasına da baskın düzenleyen polis, iki olaya ilişkin de bilgi paylaşmadı.

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Çekya Futbol Federasyonuna polis baskını
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