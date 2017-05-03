Doğukan Sinik: "Annem-ablam Eto’o’ya duacı"

Antalyaspor'un dünyaca ünlü yıldızı Samuel Eto'o'nun "Türk futbolunun gelecekteki yıldızı" olarak işaret ettiği ve "Üç yıl sonra 60 milyon euro edecek" dediği Doğukan Sinik, Türkiye Futbol Federasyonu'nun dergisi TamSaha'ya konuştu:

21 Ocak 1999 Antalya doğumluyum. Annem ev hanımı. Bir ablam var. Babam iki yıl önce vefat etti. Üçümüzüz şu an birlikteyiz. Babam aşçıydı. Antalya'daki otellerde aşçılık yapıyordu. Evet, babamın öldüğü gün büyüdüm.

Fen Bilgisi Öğretmenim Musa Hoca beni futbola başlattı. O zamanlar ilkokul 3. sınıfa gidiyordum. Beni 7 ve 8. sınıfa giden ağabeylerle oynatmıştı. Bana, "Seni bir kulübe götüreceğim. Orada oyna. Yavaş yavaş alıştır kendini futbola" demişti. Sonra da beni Kunduspor'a götürdü.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ BEĞENDİ

Şimşekspor'da Hüseyin Karacaoğlu Hocam beni çok istedi. Malzeme karşılığında beni transfer etti. Resmen top verdi, beni aldı. Sağ olsun Hüseyin Karacaoğlu Hocam bana çok baktı. Çok uzaktı yol. İki otobüs değiştirerek gidiyordum. Bir de ekstra yürüyordum. Beni dolmuş parasız hiç bırakmadı sağ olsun. Orada hiç aç bırakmadı.

Babamla Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gittim. Bizi çağırmışlar, uçak biletlerimizi almışlardı. Gayet de başarılı geçmişti. İki takım da o zamanlar Hüseyin Hocama, "Yetiştirme bedelini verelim, bize gelsin" demişlerdi. Antalya'nın büyük iş adamları devreye girdi. "Bu çocuk Antalya'nın çocuğu. Bu çocuk başka bir şehre gidemez. Antalyaspor'da oynayacak" dediler. Hocam da razı geldi. Hocama o yetiştirme bedeli verildi ve transferim gerçekleşti

Trabzonspor'u 7-0 yendiğimiz maçta oynadım. O maçta annemin, ablamın gözlerindeki mutluluğu gördüm. İnanın dünya üzerinde başka hiçbir şey önemli değil benim için… Soyunma odasına girdiğimde formamı gördüm. Arkasında "Doğukan" yazıyordu. Kunduspor günlerim aklıma geldi. Çektiğim sıkıntılar bir bir o formanın üzerinde gözümün önüne geldi.

BU ADAM TÜRK DEĞİL YABANCI

Benim buralara gelmemde 1 numaralı faktör Samuel Eto'o… Eto'o'yu ne olursa olsun hiçbir zaman unutamam. Bakıyorum, bu adam Türk değil yabancı. Ve herkese böyle. Bir tek bana değil. Ama herkese böyle bir adam. İdmandan önce gelir, sarılır, öper… Herkese bunu yapıyor. Gençlere sürekli, "Rahat olun, sıkmayın" diyor. Mesela pas Eto'o'ya geliyor. O hiç bekletmeden çevresindeki genç oyuncuya atıyor. "Genci bir göreyim, ne yapıyor" diye düşünüyor. O 7-0'lık maça çıktıysam 1 numaralı faktör Eto'o'dur. Tabiî oraya gelene kadar U21 hocalarım var; Aşkın Ayaz Hocam var. Çok katkısı oldu. Aşkın Hocam U19'da oynarken beni U21'e alan hocaydı. Bana güveniyor ve U21'e alıyor. Her şey orada başlıyor aslında. Eto'o orada görüyor beni. "Bu çocuk A takıma çıkmalı" diyor. O günden sonra beni A takıma alıyorlar. İdmanlardaki performansım, beni özel olarak çalıştırması… İnternette bir video var, görmüşsünüzdür. Eto'o ile ben çalışıyoruz. O gördüğünüz sadece bir video… Onun gibi bir sürü çalıştık. Sadece birini çektiler. Şut çalıştırıyor. Mesela idman maçındayız, çok ciddi geçiyor. Kendi atacağı golü atmıyor, topu bana çıkarıyor. Benim o vuruşu yapmamı istiyor. Vuruşu yaptığımda da "Sana daha önce öğrettiğim buydu işte" diyor. Ben onun gösterdiği şekilde bir vuruş yaptığım zaman, "Bak gördün mü, oluyor işte" diyor. İdman maçındaki o ciddiyette bize bu imkânı verebilen bir adam. Ona çok duacıyım. Annem de ablam da çok duacı… Onlar da biliyor ki Eto'o olmasaydı böyle bir ortamın içinde bulunamazdık. Son yaptığı şey gerçekten inanılmaz…

HAMİ MANDIRALI KEŞFETTİ

Eto'o inanılmaz bir karaktere sahip. Ben TFF 1. Lig'de de maça çıktım. Elazığspor maçında oynadım. 16 yaşında TFF 1. Lig'de oynadım. Hami Mandıralı beni aslında ilk keşfeden hocam. 15 yaşında beni A takıma aldı. 15 yaşında ilk kez kampa gittim. Beni gördü, "Döndüğümüz zaman seni profesyonel yapacağım" dedim. Bugüne kadar hiçbir hocamdan böyle bir samimiyet görmedim. Genelde hocalarımız mesafelidir. Onlar taktiği verir ve bırakır. Ama Hami Hocam gelip beni öpüyor, destek oluyordu. İki oyuncu sakatlanmıştı. Hami Hocam beni kampa aldı. Kulübede kimse yokken beni oyuna soktu. Maçtan sonra bana, "Seni profesyonel yapacağım. Ama bir şartım var. Annene ve ablana sen bakacaksın!" dedi. Sonra Hami Hoca ben profesyonel olmadan iki hafta önce gönderildi. Yusuf Şimşek geldi. Kendisi geldiğinde İsrail'de düzenlenen U16 Millî Takım kampına çağrıldım. Ahmet Ceyhan Hocam çağırdı sağ olsun. Dönüşümde profesyonel oldum. Şampiyon olduğumuz sene son maçta Elazığspor'a karşı Yusuf Şimşek Hocam beni oyuna soktu. Antalyaspor ve TFF 1. Lig tarihinde en genç oynayan oyuncu benim bildiğim kadarıyla.

ETO'O'NUN SÖZÜ PARAYLA ÖLÇÜLMEZ

Eto'o demiyoruz, "Baba" diyoruz. Herkes böyle söyler. O yüzden ben "Baba"nın söylediği sözleri unutmayacağım ve kendisini utandırmayacağım. Bazısı diyor ki, "Eto'o'ya para vermiş bunları söylemesi için…" Eto'o'nun bu yaptığı para ya da servetle olabilir mi ağabey? Hiçbir zaman kötü futbol oynamaya şansım olmadı. Çünkü benim hayatım zaten çok zordu. Hele ki 16 yaşından itibaren kötü futbol oynama şansım hiç yoktu. Çünkü babamı 16 yaşında kaybettim. En kötü bir maçım benim için bitişe doğru giderdi.

EMRE OLDUĞU İÇİN HAGİ EL VERDİ

"Hagi, Emre'ye el verdi" diyoruz çünkü Emre büyük bir yıldız oldu. Emre olmasaydı kimse, "Hagi, Emre'ye el verdi de Emre olamadı" demez. Emre, Emre Belözoğlu olduğu için "Hagi ona el verdi" oluyor. Şu an, "Eto'o bana el verdi" ama ben olursam "Eto'o el verdi" olacak. Ama Eto'o'nun binlerce verdiği el var. Kendi ülkesinde 20 yıldır vakfı var. Binlerce çocuğa el veriyor. Eto'o çok büyük bir insan. Ama iş futbolcuda bitiyor. Eto'o sadece gördüğünü söylüyor. Futbolcu gördüğünü uygulamazsa el verdi olmuyor.