Juventus finale göz kırptı: 0-2

Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalin diğer ayağı Monaco-Juventus maçıyla start aldı. Juve, Monaco'yu Higuain'in golleriyle 2-0 mağlup etti ve finale göz kırptı.Louis II19.45Mateu LahozTivibu Spor 2XI (Juventus): Subasic. Dirar, Glik, Jemerson, Sidibé, Lemar, Fabinho, Bakayoko, Bernardo Silva, Falcao, MbappéDe Sanctis, Toure, Raggi, Jorge, Cardona, Moutinho, GermainXI (Monaco): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Dani Alves, Pjanic, Marchisio; Alex Sandro; Dybala, Mandzukic; Higuain: Neto, Lichtsteiner, Benatia, Asamoah, Rincon, Lemina, CuadradoMonaco Şampiyonlar Ligi'ne E Grubu'nda başladı. Fransız temsilcisi Bayer Leverkusen, Tottenham ve CSKA Moskova'nın bulunduğu grupta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 11 puan topladı. Monaco bu performansıyla ikinci tura lider olarak yükseldi. İkinci turda Manchester City ile eşleşen Fransız ekibi ilk maçı 5-3 kaybetmesine rağmen evindeki maçı 3-1 kazanarak tur atladı. Monaco çeyrek finalde karşılaştığı Borussia Dortmund'u ise deplasmanda 3-2 ve evinde 3-1'lik skorlarla yenerek yarı finale geldi.İtalyan devi Juventus ise turnuvaya H Grubu'nda başladı. Sevilla, Lyon ve Dinamo Zagreb ile aynı grupta yer alan Juventus grubu 4 galibiyet, 2 beraberlikle namağlup tamamladı ve lider olarak son 16 turuna yükseldi. Son 16 turunda Porto ile eşleşen Juventus deplasmanda 2-0, evinde ise 1-0 galip gelerek son 8'e kaldı. Çeyrek finalde ise kupanın favorilerinden Barcelona ile karşılaşan İtalyanlar, 3-0 ve 0-0'lık sonuçlarla yarı finale adını yazdırdı.