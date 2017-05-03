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Penaltı atışlarında devrim gibi karar
Penaltı atışlarında devrim gibi karar
Giriş Tarihi: 3.5.2017
12:10
Güncelleme Tarihi: 3.5.2017
12:17
UEFA, seri penaltı atışları için tarihi değişiklik yapacak.
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