Penaltı atışlarında devrim gibi karar

Giriş Tarihi: 3.5.2017 12:10 Güncelleme Tarihi: 3.5.2017 12:17
Penaltı atışlarında devrim gibi karar

UEFA, seri penaltı atışları için tarihi değişiklik yapacak.

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Penaltı atışlarında devrim gibi karar
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