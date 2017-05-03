Ronaldo varsa sıkıntı yok: 3-0

Real Madrid
3-0 Atletico Madrid
10', 73', 86 Ronaldo
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İKİ TAKIM YARI FİNALE NASIL GELDİ?
Real Madrid
Real Madrid, F Grubu'nu 3 galibiyet, 3 beraberlikle ile 12 puan toplayarak Alman temsilcisi Dortmund'un ardından ikinci sırada bitirdi. Son 16 turunda Napoli ile eşleşen İspanyol ekibi, iki maçta da rakibini 3-1'lik skorlarla geçerek çeyrek finale yükseldi. Los Galacticos, çeyrek finalde karşılaştığı Bayern Münih'i deplasmanda 2-1 yenerken, evindeki karşılaşmayı da aynı skorla kaybedince maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda iyi bir oyun ortaya koyan Madrid, rakibini 4-2'lik skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Atletico Madrid
Şampiyonlar Ligi'ne D Grubu'nda başlayan Atletico Madrid grupta oynadığı 6 maçın 5'ini kazanıp, 1'ini kaybetti. 15 puan toplayan Atletico Madrid grubunu lider tamamladı. Son 16 aşamasında Bayer Leverkusen'i deplamanda 4-2 yenip kendi evinde 0-0 berabere kalan Atletico, turu geçen taraf oldu. Çeyrek finalde ise Leicester City ile eşleşen Diego Simeone'nin öğrencileri evindeki maçı 1-0 kazanıp, deplasmandan 1-1'lik skorla dönerek yarı finale yükseldi.