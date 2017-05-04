Guerrier'in gözü Susic'te

Haitili futbolcu Guerrier, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmandaki Atiker Konyaspor maçından iyi bir sonuçla dönmek istediklerini söyledi.

Karşılaşmada görev alması halinde elinden geleni yapacağını dile getiren Guerrier, "Konyaspor maçı zor bir karşılaşma olacak. Maçta oynayıp oynamamak benim için fark etmez. Takım olarak bu işin üstesinden gelebileceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Süper Lig'in yeni ekibi olarak gelecek sezon da bu ligde mücadele edeceklerine inandığını aktaran Guerrier, iyi takviyelerle üst sıralarda yer alacaklarını düşündüğünü belirtti.

Sezona iyi başladığını ancak milli takım seyahatleri ile yaşadığı sakatlığın kendisini formadan uzak tuttuğunu ve daha sonra takım iyi gittiği için de teknik direktörün bunu bozmak istemediğini vurgulayan Guerrier, "Hocanın en küçük bir sinyalini bekliyorum. O sinyali aldığım zaman takım için elimden geleni yapacağım." ifadesini kullandı.

ANTRENMAN

Ligde 6 Mayıs Cumartesi günü Atiker Konyaspor ile karşılaşacak turuncu-yeşilli takım, hazırlıklarını teknik direktör Safet Susic yönetiminde sürdürdü. Isınmanın ardından dar alanda taktik çalışmanın yapıldığı antrenmana oyuncuların tamamı katıldı.

Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve Konya'ya hareket edecek.