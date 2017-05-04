Juventus finale göz kırptı: 0-2

Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalin diğer ayağı Monaco-Juventus maçıyla start aldı. Juve, Monaco'yu Higuain'in golleriyle 2-0 mağlup etti ve finale göz kırptı.Louis II19.45Mateu LahozTivibu Spor 2: Subasic. Dirar, Glik, Jemerson, Sidibé, Lemar, Fabinho, Bakayoko, Bernardo Silva, Falcao, Mbappé: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Dani Alves, Pjanic, Marchisio; Alex Sandro; Dybala, Mandzukic; Higuain

II. Louis Stadı'nda oynanan karşılaşmanın başlarında iki takım da fırsatları değerlendiremedi. Juventus, 29. dakikada sağ kanattan hızlı geldi. Dani Alves'in şık topuk pasında topu önünde bulan Higuain, ceza sahası içinden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi: 0-1.

İlk yarıda başka gol olmayınca İtalyan ekibi soyunma odasına 1-0 önde girdi.

Siyah-beyazlılar, 59. dakikada bir gol daha buldu. Dani Alves'in sağ kanattan yaptığı ortada Higuain, altıpas içinden topu bir kez daha filelerle buluşturdu: 0-2.

39 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Gianluigi Buffon, Juventus formasıyla 100. kez UEFA Şampiyonlar Ligi maçına çıktı. Siyah-beyazlı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 6 maçta kalesini gole kapattı.

Monaco ise 41 maç sonra sahasında gol atamadı.

Karşılaşmanın rövanşı, 9 Mayıs'ta Juventus Stadı'nda oynanacak.

Monaco Şampiyonlar Ligi'ne E Grubu'nda başladı. Fransız temsilcisi Bayer Leverkusen, Tottenham ve CSKA Moskova'nın bulunduğu grupta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 11 puan topladı. Monaco bu performansıyla ikinci tura lider olarak yükseldi. İkinci turda Manchester City ile eşleşen Fransız ekibi ilk maçı 5-3 kaybetmesine rağmen evindeki maçı 3-1 kazanarak tur atladı. Monaco çeyrek finalde karşılaştığı Borussia Dortmund'u ise deplasmanda 3-2 ve evinde 3-1'lik skorlarla yenerek yarı finale geldi.İtalyan devi Juventus ise turnuvaya H Grubu'nda başladı. Sevilla, Lyon ve Dinamo Zagreb ile aynı grupta yer alan Juventus grubu 4 galibiyet, 2 beraberlikle namağlup tamamladı ve lider olarak son 16 turuna yükseldi. Son 16 turunda Porto ile eşleşen Juventus deplasmanda 2-0, evinde ise 1-0 galip gelerek son 8'e kaldı. Çeyrek finalde ise kupanın favorilerinden Barcelona ile karşılaşan İtalyanlar, 3-0 ve 0-0'lık sonuçlarla yarı finale adını yazdırdı.