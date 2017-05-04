Manchester United finali yarıladı

İspanya'nın Vigo kentindeki Balaidos Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamadı.
Sahaya, sakatlığı bulunan İsveçli yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic'ten yoksun çıkan Manchester United
, 67. dakikada Marcus Rashford'un attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelede başka gol olmayınca İngiliz ekibi, Celta Vigo
'yu 1-0 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon en son İstanbul'da Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Manchester United, sonrasında oynadığı 9 maçta da yenilgi yaşamadı. Karşılaşmanın rövanşı, 11 Mayıs'ta İngiltere'de oynanacak.