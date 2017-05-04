finali yarıladı

Giriş Tarihi: 5.5.2017 00:17 Güncelleme Tarihi: 5.5.2017 00:22
Manchester United finali yarıladı

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında İngiliz ekibi , deplasmanda İspanya'nın takımını 1-0 yendi.

İspanya'nın Vigo kentindeki Balaidos Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamadı.

Sahaya, sakatlığı bulunan İsveçli yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic'ten yoksun çıkan , 67. dakikada Marcus Rashford'un attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelede başka gol olmayınca İngiliz ekibi, 'yu 1-0 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon en son İstanbul'da Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Manchester United, sonrasında oynadığı 9 maçta da yenilgi yaşamadı. Karşılaşmanın rövanşı, 11 Mayıs'ta İngiltere'de oynanacak.
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Manchester United finali yarıladı
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