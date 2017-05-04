Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Fırat Aydınus düdük çalacak.

Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Pazar günü Vodafone Arena'da oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Fırat Aydınus düdük çalacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren derbide Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

5 Mayıs Cuma

20.00 Antalyaspor - Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık

6 Mayıs Cumartesi

16.00 Gençlerbirliği - Adanaspor: Cüneyt Çakır

16.00 Trabzonspor - Kayserispor: Alper Ulusoy

19.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Özgür Yankaya

19.00 Atiker Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Mete Kalkavan

7 Mayıs Pazar

16.00 Çaykur Rizespor - Bursaspor: Serkan Çınar

19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Fırat Aydınus

8 Mayıs Pazartesi

20.00 Kardemir Karabükspor - Osmanlıspor: Suat Arslanboğa

20.00 Akhisar Belediyespor - Gaziantepspor: Halil Umut Meler