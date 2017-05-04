Son dakika: - derbisinin hakemi

Giriş Tarihi: 4.5.2017 12:55 Güncelleme Tarihi: 4.5.2017 13:17
Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi

ve derbisinin hakemi belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak - derbisinde düdük çalacak.

Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Pazar günü Vodafone Arena'da oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Fırat Aydınus düdük çalacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren derbide Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

5 Mayıs Cuma

20.00 Antalyaspor - Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık

6 Mayıs Cumartesi

16.00 Gençlerbirliği - Adanaspor: Cüneyt Çakır

16.00 Trabzonspor - Kayserispor: Alper Ulusoy

19.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Özgür Yankaya

19.00 Atiker Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Mete Kalkavan

7 Mayıs Pazar

16.00 Çaykur Rizespor - Bursaspor: Serkan Çınar

19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Fırat Aydınus

8 Mayıs Pazartesi

20.00 Kardemir Karabükspor - Osmanlıspor: Suat Arslanboğa

20.00 Akhisar Belediyespor - Gaziantepspor: Halil Umut Meler

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz