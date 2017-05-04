Türkiye'nin FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

Ay-yıldızlıların, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki rakiplerinden Hırvatistan 18, İzlanda 21, Ukrayna 37, Finlandiya 97, Kosova ise 172. sırada kendilerine yer buldu.
Madagaskar, 9 basamak birden atlayarak 111. sıraya yerleşti ve ayın en fazla yükselen takımı oldu.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 1 Haziran'da açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler ve puanları şöyle:
1 Brezilya 1672
2 Arjantin 1603
3 Almanya 1464
4 Şili 1411
5 Kolombiya 1348
6 Fransa 1294
7 Belçika 1281
8 Portekiz 1259
9 İsviçre 1212
10 İspanya 1204