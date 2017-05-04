Türkiye'nin FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

Ay-yıldızlıların, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki rakiplerinden Hırvatistan 18, İzlanda 21, Ukrayna 37, Finlandiya 97, Kosova ise 172. sırada kendilerine yer buldu.



Madagaskar, 9 basamak birden atlayarak 111. sıraya yerleşti ve ayın en fazla yükselen takımı oldu.



Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 1 Haziran'da açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler ve puanları şöyle:

1 Brezilya 1672

2 Arjantin 1603

3 Almanya 1464

4 Şili 1411

5 Kolombiya 1348

6 Fransa 1294

7 Belçika 1281

8 Portekiz 1259

9 İsviçre 1212

10 İspanya 1204