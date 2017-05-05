Antalyaspor-Medipol Başakşehir (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alan turuncu-lacivertli ekip, Antalya
spor karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak siyah-beyazlılarla arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 1'e indirmek istiyor.
Antalyaspor
ise Medipol Başakşehir
'i mağlup ederek, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.
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ÖNEMLİ EKSİKLER
Medipol Başakşehir'de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan (PFDK) 5'er maç ceza alan Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Marcio Mossoro ile sakatlığı bulunan Junior Caicara, Antalyaspor karşısında forma giyemiyor.
6 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu, Edin Visca, Uğur Uçar, Alparslan Erdem, Cengiz Ünder ve Samuel Holmen, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Üçer sarı kartı bulunan 6 futbolcu, yarınki maçta kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 31. haftadaki Gençlerbirliği maçında oynayamayacak.
Stat
: Antalya Stadyumu
Saat
: 20:00
Yayın
: BeIN Sports
Hakem
: Ali Palabıyık
Antalyaspor
: Ferhat, Celustka, Salih, Diego, Motta, Sandro, Charles, El Kabir, Deniz, Mbilla, Eto'o
Yedekler
: Fornezzi, Sakıb, Chico, Zeki, Yekta, Danilo, Serdar
Başakşehir
: Volkan, Uğur, Bekir, Epureanu, Eren, Attamah, Emre, Cengiz, Visca, İrfan Can, Adebayor
Yedekler
: Faruk, Ferhat, Alparslan, Hakan, Holmen, Mustafa, Napoleoni