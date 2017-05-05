’ya %100, Yasin’e %50 ’ya zam yok

MEHMET ÖZCAN

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 5.5.2017
Bruma’ya %100, Yasin’e %50 Muslera’ya zam yok

31 Mayıs 2018’de tam 9 ismin sözleşmesi bitiyor. Ancak yönetim 3 yıldızı için aceleci. İşte SABAH farkıyla sözleşmelerin detayları:

kalesinde ortaya koyduğu performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Fernando , 3 milyon 575 bin Euro garanti para ve maç başına 20 bin Euro kazanıyor. Uruguaylı kaleci ile aynı şartlarda 4 yıllık yeni anlaşma yapılacak. Sadece 20 bin Euro olan maç başı parasına galibiyet şartı koşulacak. Bunun için menajeri Daniel Fonseca İstanbul'a davet edildi.

BRUMA'YA SERBEST KALMA ŞARTI: 20 MİLYON EURO
FenerbAHÇE derbisini tribünde izleyen 'nın menajeri Catio Balde kulüple 10 gündür pazarlık halinde. Genç yıldıza, yüzde 100 zam yapmaya hazır olan sarı-kırmızılılar, 2.2 milyon Euro ile sözleşmeyi en az 4 yıl uzatmak ve 20 milyon Euro serbest kalma maddesi koymak istiyor.

YASİN ÖZTEKİN'İN SÖZLEŞMESİ 3 YILLIK OLACAK
menajerini değiştiren ve Ahmet Bulut'la anlaşan Yasin Öztekin, iki yıldır beklediği zammı sonunda alıyor. Bu sezon attığı 11 golle kariyer rekorunu kıran Yasin'in 1.1 milyon Euro garanti ücretine yüzde 50 zam söz konusu. Sözleşme süresi 3 yıllık düşünülüyor. 2018'de sözleşmesi bitecek diğer isimler; Cenk, Hakan, Semih, Koray, De Jong ve Wesley Sneijder.

Bruma bu sezon ne yaptı?

31 MAÇ
30 İLK 11
10 GOL
9 ASİST
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Bruma’ya %100, Yasin’e %50 Muslera’ya zam yok
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