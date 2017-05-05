Fenerbahçe'de Volkan Demirel kararı!

Giriş Tarihi: 5.5.2017 09:40 Güncelleme Tarihi: 5.5.2017 11:04
Fenerbahçe'de Volkan Demirel kararı!

Fenerbahçe'de iç transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar... (Skorer)

ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de Volkan Demirel kararı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz