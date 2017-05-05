Fırat Aydınus ilk kez Beşiktaş maçında!

Şampiyonluk yarışının gün geçtikçe daha da heyecanlı bir hal aldığı Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta çok önemli bir derbiye sahne olacak. Ligde lider konumda bulunan Beşiktaş, Vodafone Arena'da ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak. 7 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. Tecrübeli hakem, bu sezon ilk defa bir Beşiktaş maçında düdük çalacak. Tecrübeli hakem sarı-lacivertlilerin ise 7. karşılaşmasını yönetecek.



SÜPER LİG'DE BU SEZON 20 MAÇ

Fırat Aydınus, 2016-2017 sezonunda ligde 20 mücadelede görev aldı. Aydınus'un yönettiği karşılaşmaların 10'unu ev sahibi ekipler kazanırken, 4 maçta ise gülen taraf deplasman takımları oldu. Deneyimli hakem, bu mücadelelerde 85 defa sarı kart gösterirken, 5 kez de kırmızı kartına başvurdu.



7. FENERBAHÇE KARŞILAŞMASI

43 yaşındaki hakem, bu sezon sarı-lacivertlilerin 6 karşılaşmasında görev aldı. Fenerbahçe, Aydınus yönetimindeki maçlarda 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Kanaryanın rakipleri aleyhine 12 defa sarı kart kullanan Süper Lig hakemi, kırmızı kartına ise 1 kez başvurdu. Fırat Aydınus, en son 28. haftada oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçında görev almış ve bu mücadeleyi sarı-lacivertli takım 1-0 kazanmıştı.



20 AY SONRA YENİDEN BEŞİKTAŞ

En son 21 Eylül 2015'te Beşiktaş'ın deplasmanda Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı yöneten Fırat Aydınus, yaklaşık 600 gün sonra siyah-beyazlıların maçında görev alacak. Tecrübeli hakem kariyeri boyunca Beşiktaş'ın 30 mücadelesinde düdük çalarken, siyah-beyazlılar bu maçlarda 13 galibiyet, 10 mağlubiyet, 7 beraberlik aldı. Aydınus, son olarak 3 Mayıs 2012'de Beşiktaş'ın evinde Fenerbahçe ile karşılaştığı mücadeleyi yönetmiş ve bu maçta siyah-beyazlılar, rakibini 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.