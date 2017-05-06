Atiba derbide forma giyemezse...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın derbi mücadelesinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Vodafone Arena'da saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak.

Ligin son haftasında Medipol Başakşehir'e deplasmanda 3-1 mağlup olan ve şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yitiren siyah-beyazlılar, maç eksiğiyle liderliğine devam ediyor. Ligin 30. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda yenen zirvedeki en yakın rakibi Medipol Başakşehir'in bir puan önünde yer alan Beşiktaş, derbiyi kazanması halinde puan farkını yeniden 4'e çıkaracak ve kalan 4 hafta için avantajını koruyacak.

Süper Lig'de 56 puanla 3. sırada yer alan sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan mücadelede siyah-beyazlı takımla golsüz berabere kalmıştı.