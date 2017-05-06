Galatasaray Kasımpaşa'yı ağırlıyor

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Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek. Geçen haftaki 5-0'lık Bursaspor galibiyetinin ardından yakaladığı ivmeyi devam ettirmek isteyen sarıkırmızılı takım, PFDK'nın verdiği 1 maçlık seyircisiz oynama cezasından dolayı, Kasımpaşa karşılaşmasına taraftar desteğinden yoksun çıkacak. Müsabakayı konuk ekip taraftarları ise takip edebilecek. Galatasaray'da bugün 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Selçuk İnan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Eren Derdiyok ve Tolga Ciğerci, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 31. haftasındaki Gaziantepspor müsabakasında forma giyemeyecek.



Saat: 19.00

Stat: Türk Telekom Arena

Galatasaray: Muslera, Carole, Hakan, Ahmet, Sabri, Selçuk, Tolga, Bruma, Sneijder, Yasin, Podolski

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Titi, Veigneau, Abdullah, Sadiku, Castro, Pavelka, Eduok, Adem

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor, kazanan kadroda değişikliğe gitmedi.

Hırvat teknik adam, geride kalan hafta deplasmanda Bursaspor'a karşı 5-0 kazanılan maçın başlangıç 11'ini, Kasımpaşa önünde de aynen sahaya sürdü.

Sarı-kırmızılı takım, Kasımpaşa maçına, Bursaspor karşılaşmasında olduğu gibi Muslera, Sabri Sarıoğlu, Ahmet Çalık, Hakan Balta, Carole, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Tolga Ciğerci, Bruma, Sneijder, Podolski 11'iyle çıktı.

- SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASINI ÇEKTİ

Galatasaray, Fenerbahçe derbisindeki saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun verdiği 1 maçlık seyircisiz oynama cezası sebebiyle, Kasımpaşa karşılaşmasına taraftar desteğinden yoksun çıktı.

Müsabakayı sarı-kırmızılı taraftarların izleyememesinden dolayı Türk Telekom Arena'nın tribünleri boş kalırken, az sayıda Kasımpaşa taraftarı ise kendilerine ayrılan bölümden takımlarına destek verdi.

Bu sezon ikinci kez bir karşılaşmaya taraftarından yoksun çıkan Galatasaray, TFF Süper Kupa maçındaki disiplin ihlalleri nedeniyle Süper Lig'in ilk haftasındaki Kardemir Karabükspor müsabakasını seyircisiz oynamıştı.

- SEMİH KAYA, FORMAYI KAPTIRDI

Sarı-kırmızılı oyuncu Semih Kaya, tedavisinin tamamlanmasına karşın ilk 11'de yer alamadı.

Alt arka adalesindeki ağrı nedeniyle Bursaspor maçının kadrosuna alınmayan Semih Kaya, hafta içi takımla çalışmalara başlamasına karşın Kasımpaşa önünde teknik direktör Tudor'un ilk 11'deki tercihleri arasına giremedi.

Semih, maça yedekler arasında başladı.