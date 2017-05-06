Galatasaray'da Bruma bilmecesi

Türk Telekom Arena'da seyircisiz oynanan mücadelede Bruma, 18. dakikada yerini Garry Rodrigues'e bıraktı. Son haftaların formda ismi olan Portekizli futbolcunun sakatlık nedeniyle oyundan alınmadığı, teknik direktör Tudor'un kararıyla değişikliğin yapıldığı öğrenildi.
Özellikle deplasmanda oynanan ve Galatasaray'ın 5-0 kazandığı Bursaspor maçında attığı goller ve gösterdiği performansla galibiyette başrol oynayan genç oyuncunun, son haftalarda yeni sözleşmeye imza atıp atmayacağı konusu tartışılmıştı. Kasımpaşa karşısında 18 dakika oyunda kalan Bruma, sahada kaldığı süre içerisinde etkili olamadı.