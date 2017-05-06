'da bilmecesi

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 6.5.2017 20:46 Güncelleme Tarihi: 6.5.2017 20:47
Galatasaray'da Bruma bilmecesi

Teknik Direktörü Igor 'un, Kasımpaşa'yı konuk ettikleri maçın 18. dakikasında futbolcusu 'yı oyundan alması dikkat çekti.

Türk Telekom Arena'da seyircisiz oynanan mücadelede , 18. dakikada yerini Garry Rodrigues'e bıraktı. Son haftaların formda ismi olan Portekizli futbolcunun sakatlık nedeniyle oyundan alınmadığı, teknik direktör 'un kararıyla değişikliğin yapıldığı öğrenildi.

Özellikle deplasmanda oynanan ve 'ın 5-0 kazandığı Bursaspor maçında attığı goller ve gösterdiği performansla galibiyette başrol oynayan genç oyuncunun, son haftalarda yeni sözleşmeye imza atıp atmayacağı konusu tartışılmıştı. Kasımpaşa karşısında 18 dakika oyunda kalan Bruma, sahada kaldığı süre içerisinde etkili olamadı.

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Galatasaray'da Bruma bilmecesi
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