İşte Fenerbahçe'nin derbi 11'i

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın karşılaşacağı Beşiktaş karşısında iyi bir skor elde ederek, bu sezon derbileri yenilgisiz tamamlamak istiyor.

Süper Lig'de son 4 maçı kazanmasına rağmen topladığı 56 puanla lider Beşiktaş'ın 8 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, rakibini yendiği takdirde çıkışını sürdürecek. Süper Lig'in 30. haftasına 3. sıradan giren sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş'a kaybetmezse bu sezon derbileri yenilgisiz tamamlayacak. Sarı-lacivertliler, ligde Galatasaray'ı iki maçta da yenerken, Beşiktaş'la sezonun ilk yarısında berabere kalmıştı. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Beşitkaş'ı son 16 turunda 1-0 mağlup etmişti.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, saat 19.00'da Vodafone Arena'da yapılacak. beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.