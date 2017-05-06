Kritik derbiye 1 gün kala iki takımı analiz ettik

ÖMER ÜRÜNDÜL
Kartal her yönüyle favori
F.Bahçe
derbilerde iyi neticeler alıyor. Fenerbahçe'nin aslında defans bloğu ve orta sahası eksiksiz olduğu zaman iyi savunma ve karşılama görevi yapıyorlar. Sadece orta saha organizasyonunda, ileriye serviste sıkıntısı var.
Ancak Fenerbahçe'nin puan olarak bu kadar geride olmasının nedeni ve esas problemi forvet hattında. İleri uçtaki oyuncular fizik açıdan çok yetersiz. Bir tek Lens konuşuluyor önemli hücum silahı olarak
. O da bölüm bölüm sahne alıyor, aşırı kilosu var, ancak idare edebiliyor. Van Persie, Sow adam geçemiyorlar. Böyle olunca bütün yük savunmaya kalıyor
. Galatasaray derbisi de böyle oldu. F.Bahçe bu maçta karşılama görevini iyi yaptı. Hiç ileriye çıkamadı. Ama son dakikada bir kontrataktan gol buldu. Bu maç Beşiktaş'ı her yönden favori görüyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin şablonu bozuldu.
Sağ bekte devşirme Ozan oynayacak artı Souza ile beraber en ağır yükü çeken, istikrarlı oynayan Mehmet Topal yok. Bunları düşündüğüm zaman ben Beşiktaş'ı her yönüyle favori olarak görüyorum. Beşiktaş'ın Başakşehir maçındaki durumu biraz da motivasyon eksikliğiydi. Beşiktaş yorgundu. Ama Başakşehir'in başına gelenlerden dolayı eksiklikleri Beşiktaş'ı maç öncesi rehavete uğrattı.
Başakşehir de arka arkaya goller atınca skor bu oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe maçında böyle oynamayacaktır.
MURAT ÖZBOSTAN
F.Bahçe iki ismi arar!
Başakşehir
önünde alınan sonuç, derbi için ölçü olmaz. Beşiktaş'ın bazı futbolcuları yorgundu, bazı oyuncuları ise sakattı. Ama 40 bin kişi önünde oluşacak hava, gerekli motivasyonu sağlar.
Başakşehir'in dün Antalya
spor karşısında aldığı galibiyet, Beşiktaş için Fenerbahçe galibiyetini elzem hale geldi. Kazanmaktan başka çaresi kalmadı artık Beşiktaş'ın... Fenerbahçe iyi futbol oynamıyor ama haftalardır kazanıyor. Kazanma sanatını iyi biliyor.
Ama bu sefer Mehmet Topal ve Şener gibi iki kritik ismi yok. Sağ kanatta Ozan'ın oynayacağı konuşuluyor. Avantajı daha az stresli olması ancak bence sonuç Fenerbahçe'yi çok ilgilendirmiyor. Beşiktaş, sabırlı olursa bu maçı kazanır ve yine avantajı yakalar.
Aksi durum sonucu Fenerbahçe lehine çevirir. Belirleyici unsur ise Beşiktaş'ın kupa maçındaki gibi gergin olup olmayacağıdır...
İSKENDER GÜNEN
Lens topla buluşursa…
Geçen
hafta Başakşehir karşısında alınan ağır yenilgiden sonra bu maçın Beşiktaş için çok daha büyük önem taşıdığı bir gerçek. Çünkü bu maçta kaybedilecek puan ya da puanlar şampiyonluk için Beşiktaş'ı daha stresli haftalara sokacak.
Son oynadıkları kupa maçında bilindiği gibi Fenerbahçe galip çıkan taraf oldu. Özellikle bu maçın en önemli bölgesinin orta alan olduğunu düşünüyorum.
Yani orta alanda üstünlüğü ele alan takım maçı kendi lehine çevirecektir. Sakatlığı nedeniyle oynayıp oynamayacağı henüz belli olmayan Atiba'nın son haftalarda düşen performansı büyük sorun.
Eğer Fenerbahçe karşı ataklarda hızlı ve önde oynamayı gerçekleştirebilirse, Jeremain Lens'le topu buluşturduğunda savunmasında sorunları olan Beşiktaş karşısında gol pozisyonları üretebilir ve maçı lehine çevirebilir.
SİNAN VARDAR
Aboubakar ve Atınç oynamalı
Beşiktaş,
40 bin taraftarının desteğiyle hayati bir maça çıkacak. Fenerbahçe de ikincilik ve çok az da olsa şampiyonluk ümidi taşıyor. Kıran kırana bir maç olacak. Daha önceki maçlara baktığımızda F.Bahçe Teknik Direktörü Advocaat, takımını defansif oynatıyor. Kontrataklarla gol arıyorlar.
Ben bu maçta Advocaat'ın yine aynı anlayışla sahada olacağını düşünüyorum. Beşiktaş da buna karşı sanırım 3 forvetle, mutlak gol bulma kararıyla oynayacaktır. Ben Beşiktaş'ta cezalı Tosic'in yerine stoperde Atınç Nukan'ın oynaması gerektiğini düşünüyorum.
Fenerbahçe yandan balon ortalarla gol arıyor. Atınç, bu topları kesebilir. Ayrıca Aboubakar'ın mutlaka 11'de olması lazım.