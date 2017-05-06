Trabzonspor - Kayserispor (Canlı)

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta maçında, Avrupa kupalarına katılma şansını devam ettirmek isteyen Trabzonspor ile kümede kalma mücadesi Kayserispor karşı karşıya geliyor. Medical Park Arena'da saat 16.00'da başlayacak maçın hakem, Alper Ulusoy...
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Takımların 11'leri belli oldu...
TRABZONSPOR: Onur Kıvrak, Emmanuel Mas, Jan Durica, Uğur Demirok, Joao Pereira, Ogenyi Onazi, Aytaç Kara, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Dame N'Doye, Hugo Rodallega
KAYSERİSPOR: Muammer Yıldırım, Hakan Aslantaş, Levent Gülen, Larrys Mabiala, Erkan Kaş, Rajko Rotman, Raheem Lawal, Deniz Türüç, Güray Vural, Umut Bulut, Welliton