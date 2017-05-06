U17'ler, Hırvatistan'ı 4'ledi

Hırvatistan'ın Rijeka şehrindeki Rujevica Stadyumu'nda oynanan ve Belçika Futbol Federasyonu'ndan Nicolas Laforge'nin yönettiği maçta Milli Takımımızın gollerini 18. dakikada Malik Karaahmet, 49. dakikada Recep Gül, 69. dakikada Ozan Kabak ve 80. dakikada Radic (Kendi kalesine) atarken; Hırvatistan'ın golünü 67. dakikada Marin kaydetti.



Türkiye, gruptaki son maçını 9 Mayıs'ta İtalya ile oynayacak.



U17 Milli Takımımız, gruptaki ilk maçında İspanya'ya 3-2, Hırvatistan ise İtalya'ya 1-0 mağlup olmuştu. A Grubu'nda oynanacak günün diğer maçında ise İspanya ile İtalya TSİ 18.45'te, aynı stadyumda karşılaşacak.



Stadyum: Rujevica



Hırvatistan: Kotarski, Hlevnjak, Colina, Nekic, Radic, Franjic, Krekovic, Hanuljak, Marin, Pršir, Sego



Türkiye: Berke Özer, Ramazan Civelek, Abdussamed Karnuçu, Ozan Kabak, Sefa Akgün, Recep Gül(K), Kerem Kesgin, Malik Karaahmet, Atalay Babacan, Yunus Akgün, Berk Çetin