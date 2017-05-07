: "Şansımızın yardımı ile bir gol bulduk"

Giriş Tarihi: 7.5.2017 21:39 Güncelleme Tarihi: 7.5.2017 21:43
Advocaat: Şansımızın yardımı ile bir gol bulduk

Teknik Direktörü Dick maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Teknik Direktörü Dick , karşısında alınan 1-1'lik beraberliğin ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş karşısında şanslı olduklarını ifade eden Advocaat, "Şanslıydık, şansımızın da yardımıyla bir gol bulduk, bugün şans bizimleydi. Hasan Ali bugün ters kanatta oynamasına rağmen iyiydi, İsmail ise biraz gergindi ve istediklerini yapamadı, ikinci yarıda da oyundan aldık kendisini. Açıkcası oynadığımız oyundan memnun değilim, Beşiktaş da bugün çok formda değildi, en iyi akşamları değildi ve şayet öyle olsaydı bugün 3-4 gol bulabilirlerdi. Bence Başakşehir için iyi bir iş çıkarttık, şampiyonluğu daha iyi olan taraf alsın" dedi.

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Advocaat: "Şansımızın yardımı ile bir gol bulduk"
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