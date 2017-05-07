Çaykur Rizespor-Bursaspor (Canlı)

Giriş Tarihi: 7.5.2017 15:49 Güncelleme Tarihi: 7.5.2017 17:10
Çaykur Rizespor-Bursaspor (Canlı)

Çaykur Rizespor sahasında Bursaspor'la karşılaşıyor. Canlı takip edin...

Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor sahasında Bursaspor'u ağırlıyor.

Saat 16.00'da başlayan maç beIN Sports'dan canlı yayınlanıyor.

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MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

7. dakikada sağ kanattan Süleyman'ın kullandığı köşe atışında ön direkte Kweuke'nin kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0

36. dakikada Dhurgham Ismail'in pasında topla buluşan Kweuke, topu ağlara gönderdi. 2-0

45. dakikada Recep Niyaz'ın pasında havalanan topu göğsüyle indiren Oğulcan, düzgün bir vuruşla köşeden topu ağlara yolladı. 3-0

45+2. dakikada sağ kanattan müthiş hareketlerle topu süren Süleyman Koç, ortasında arka direkte Recep Niyaz gelişine vururak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 4-0

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Çaykur Rizespor-Bursaspor (Canlı)
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