Çaykur Rizespor-Bursaspor (Canlı)

Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor sahasında Bursaspor'u ağırlıyor.
Saat 16.00'da başlayan maç beIN Sports'dan canlı yayınlanıyor.
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MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
7. dakikada sağ kanattan Süleyman'ın kullandığı köşe atışında ön direkte Kweuke'nin kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0
36. dakikada Dhurgham Ismail'in pasında topla buluşan Kweuke, topu ağlara gönderdi. 2-0
45. dakikada Recep Niyaz'ın pasında havalanan topu göğsüyle indiren Oğulcan, düzgün bir vuruşla köşeden topu ağlara yolladı. 3-0
45+2. dakikada sağ kanattan müthiş hareketlerle topu süren Süleyman Koç, ortasında arka direkte Recep Niyaz gelişine vururak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 4-0