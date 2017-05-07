Galatasaray'a Kasımpaşa şoku

Türk Telekom Arena'da seyircisiz oynanan maçta Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 25. ve 81. dakikalarda Andre Castro ile 63. dakikada Turgut Doğan Şahin kaydetti. Sarı-kırmızılıların tek golü ise 90. dakikada Wesley Sneijder'dan geldi.



Kasımpaşa bu galibiyetle puanını 40'a yükselterek 7. sıraya çıkarken, Galatasaray 52 puanla 4. sırada kaldı.

TOLGA TAKIMINI 10 KİŞİ BIRAKTI



Karşılaşmanın 59. dakikasında Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci, ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla atıldı.



10. dakikada rakibine yaptığı hareketle ilk sarı kartını gören gurbetçi futbolcu, 59. dakikada ayağındaki topu Pavelka'ya kaptırdıktan sonra rakibine arkadan yaptığı faul sonrasında ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışında kaldı. Oyunda kaldığı süre boyunca etkisiz bir görüntü sergileyen Tolga Ciğerci, gördüğü kırmızı kartla takımının son yarım saati 10 kişi oynamasına neden oldu.



GALATASARAY'DA BRUMA BİLMECESİ



Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un, Kasımpaşa'yı konuk ettikleri maçın 18. dakikasında futbolcusu Bruma'yı oyundan alması dikkat çekti.



Türk Telekom Arena'da seyircisiz oynanan mücadelede Bruma, 18. dakikada yerini Garry Rodrigues'e bıraktı. Son haftaların formda ismi olan Portekizli futbolcunun sakatlık nedeniyle oyundan alınmadığı, teknik direktör Tudor'un kararıyla değişikliğin yapıldığı öğrenildi.



Özellikle deplasmanda oynanan ve Galatasaray'ın 5-0 kazandığı Bursaspor maçında attığı goller ve gösterdiği performansla galibiyette başrol oynayan genç oyuncunun, son haftalarda yeni sözleşmeye imza atıp atmayacağı konusu tartışılmıştı. Kasımpaşa karşısında 18 dakika oyunda kalan Bruma, sahada kaldığı süre içerisinde etkili olamadı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



1. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Bruma'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Podolski'nin sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan'dan sekerek oyun alanına geri döndü.





18. dakikada Tolga'nın pasında ceza yayı önünde topla buluşan Sneijder'in sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



25. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Adem'in sağ tarafa verdiği pasta topla buluşan Castro'nun ceza sahası içine girerek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1



32. dakikada Sneijder'in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Rodrigues'in kafa vuruşunda kaleci Ramazan meşin yuvarlağı kornere çeldi.





40. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Tolga'nın ortasında penaltı noktası üzerinde Selçuk'un dokunuşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



63. dakikada Castro'nun pasında sağ kanatta topla buluşan Popov'un ortasında ön direkte topla buluşan Turgut Doğan'ın dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0



78. dakikada Selçuk'un ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topla buluşan Sabri'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



81. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Turgut Doğan'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Castro'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0



83. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Turgut Doğan'ın çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.



90+1. dakikada Senijder'in uzaktan sert vuruşunda direğe çarpan top ağlara gitti. 3-1







Stat: TT Arena



Hakemler: Özgür Yankaya xx, Baki Tuncay Akkın xx, Hakan Yemişken xx



Galatasaray: Muslera xx, Sabri xx, Ahmet xx, Hakan Balta xx, Carole xx (Linnes dk. 70 ?), Tolga xx, Selçuk xx, Yasin xx (Eren dk. 79 ?), Bruma x (Rodrigues dk. 18 x), Sneijder xx, Podolski xx



Yedekler: Cenk, Semih, Josue, De Jong



Teknik Direktör: Igor Tudor



Kasımpaşa: Ramazan xx, Veysel xx, Titi xx, Sadiku xx, Veigneau xx, Pavelka xx (Ahmet İldiz dk. 84 ?), Abdullah Durak, Castro xxx, Popov xx, Eduok xx (Guanca dk. 86 ?), Adem xx (Turgut Doğan dk. 46 xx)



Yedekler: Eray, Otigba, Bozhikov, Batuhan Altıntaş



Teknik Direktör: Kemal Özdeş



Goller: Castro (dk. 25 ve 81), Turgut Doğan (dk. 63) (Kasımpaşa), Sneijder (dk. 90+1) (Galatasaray)



Kırmızı kart: Tolga (dk.59) (Galatasaray)



Sarı kartlar: Tolga, Hakan Balta (Galatasaray)

DEĞİŞİKLİĞE GİTMEDİ

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor, kazanan kadroda değişikliğe gitmedi.

Hırvat teknik adam, geride kalan hafta deplasmanda Bursaspor'a karşı 5-0 kazanılan maçın başlangıç 11'ini, Kasımpaşa önünde de aynen sahaya sürdü.

Sarı-kırmızılı takım, Kasımpaşa maçına, Bursaspor karşılaşmasında olduğu gibi Muslera, Sabri Sarıoğlu, Ahmet Çalık, Hakan Balta, Carole, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Tolga Ciğerci, Bruma, Sneijder, Podolski 11'iyle çıktı.

- SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASINI ÇEKTİ

Galatasaray, Fenerbahçe derbisindeki saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun verdiği 1 maçlık seyircisiz oynama cezası sebebiyle, Kasımpaşa karşılaşmasına taraftar desteğinden yoksun çıktı.

Müsabakayı sarı-kırmızılı taraftarların izleyememesinden dolayı Türk Telekom Arena'nın tribünleri boş kalırken, az sayıda Kasımpaşa taraftarı ise kendilerine ayrılan bölümden takımlarına destek verdi.

Bu sezon ikinci kez bir karşılaşmaya taraftarından yoksun çıkan Galatasaray, TFF Süper Kupa maçındaki disiplin ihlalleri nedeniyle Süper Lig'in ilk haftasındaki Kardemir Karabükspor müsabakasını seyircisiz oynamıştı.

- SEMİH KAYA, FORMAYI KAPTIRDI

Sarı-kırmızılı oyuncu Semih Kaya, tedavisinin tamamlanmasına karşın ilk 11'de yer alamadı.

Alt arka adalesindeki ağrı nedeniyle Bursaspor maçının kadrosuna alınmayan Semih Kaya, hafta içi takımla çalışmalara başlamasına karşın Kasımpaşa önünde teknik direktör Tudor'un ilk 11'deki tercihleri arasına giremedi.

Semih, maça yedekler arasında başladı.