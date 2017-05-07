Galatasaray'da Özgür Yankaya tepkisi





Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, seyircisiz maçta sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Türk Telekom Arena'daki seyircisiz karşılaşma 3-1 Kasımpaşa galibiyetiyle sona ererken, hakem Özgür Yankaya'nın ikinci 45 dakikadaki kararları maça damga vurdu.

TOLGA CİĞERCİ KIZARDI!



Sarı-kırmızılılar, 59. dakikada Tolga Ciğerci'nin ikinci sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kartla mücadelede 10 kişi kaldı. Orta alanda David Pavelka'ya kayarak arkadan yaptığı müdahale sonrasında Tolga Ciğerci 2. sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.







PENALTI İTİRAZI



Sarı-kırmızılılar 62. dakikada penaltı itirazında bulundu. Sağ kanattan Sneijder'in kullandığı serbest vuruşta Garry Rodrigues'in kafa vuruşunda top Kasımpaşa savunmasının eline çarptı. Galatasaraylı futbolcular penaltı diye hakeme itirazda bulunurken Özgür Yankaya devam dedi. Pozisyonun devamında Kasımpaşa yakaladığı kontra atakta Turgut Doğan Şahin'le golü buldu ve farkı 2'ye çıkardı..