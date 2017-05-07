Galatasaray'daki zirveden 'devam' kararı çıktı

Galatasaray'da Kasımpaşa yenilgisi sonrası başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Igor Tudor'un Florya'daki görüşmesinden herhangi bir ceza çıkmadı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 3-1'lik Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası soyunma odasına inip takımla 1 saat süren bir toplantı yapmıştı. Galatasaray yönetimi, Türk Telekom Arena'da maçın ardından bir araya geldi ve durum değerlendirmesi yaptı. Bu toplantıda oyunculara para cezası ve kadro dışı olmak üzere bazı cezalar verilmesi kararlaştırıldı.

Yaşananların ardından Florya'da akşam antrenmanı öncesi başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Igor Tudor kritik bir toplantı yaptı. Yaklaşık 3 saat süren görüşmede takımın sorunları konuşuldu. NTV Spor'un haberine göre; Tudor, şu an için kadro dışı kararının takımı olumsuz etkileyeceğini söyledi. Takımda disiplin konusunda bazı sıkıntıların olduğunu ifade eden Hırvat teknik adam ligi en iyi sırada bitirmeleri gerektiğini söyledi.

Başkan Dursun Özbek de takımdaki sorunları çözmek için Igor Tudor'a tam yetki verdi. Hırvat teknik adamın disiplin konusunda taviz vermemesini isteyen Özbek, başarı için takım halinde hareket edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Ayrıca Dursun Özbek, Tudor'a güveninin tam olduğunu ve önümüzdeki yıl da takımı kurması için kendisini desteklediğini söyledi.

Başkan Dursun Özbek antrenmanı izledikten sonra tesislerden ayrıldı.