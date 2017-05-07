Hasan Ali Kaldırım: "Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum"

Yayıncı kuruluşa konuşan Hasan Ali Kaldırım, "Hocam Cuma günü yanıma geldi ve 'Sağ tarafta oynayabilir misin?' diye sordu, 'Oynarım' dedim. Daha önce de oynamıştım ama 'Soldaki gibi performans sergilemek kolay olmaz' dedim. 'Bana güveniyorsan oynat dedim', 'Güveniyorum' dedi. İkinci devre sola geçtim. Ters tarafta oynayınca yoruldum tabii. Beşiktaş'ın kanatları bireysel anlamda kaliteli. Elimizden geleni yaptık. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Beşiktaş da iyi oynadı. İlk golü kötü zamanda yedik. İkinci devrede ofansif anlamda; Salih ile daha ofansif oynamaya çalıştık ki başarılı da olduk. Emenike'ye de, "Oyuna gireceksin, ya gol atacaksın ya da attıracaksın" dedim, o da yaptı. Tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Son haftalarda çıkış yakaladık. Son dakikalarda önde oynamaya çalıştık. Biraz şanssız olsak da Allah'ın yardımıyla güldük. Futbolseverler için lige heyecan kattığımızı düşünüyorum" dedi.