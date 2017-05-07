Rıdvan Dilmen: Beşiktaş'ın penaltısı verilmedi

"15. dakikadan sonra maç Beşiktaş'ın lehine döndü ve pozisyon bulmaya başladılar. Maç Beşiktaş'ın lehine giderken gol de geldi. Yalnız Beşiktaş'ın gergin olduğu görülüyor. Maçta çok fazla pas hatası var ve çok faul oldu.



Fırat Aydınus'a üst araması yapsalar üzerinde kart falan yoktur. İlk yarıda takdir haklarını Beşiktaş'a kullandı ancak Beşiktaş'ın penaltısını vermedi."



Dilmen'in maç öncesi açıklamaları;



"Oyun içerisinde atılan veya yenen gol Beşiktaş'ı oyun disiplininden koparır mı, koparmaz mı...Bu önemli. Aslında Beşiktaş, 6 hücumcu ile oynuyor. Fenerbahçe'ye gelince 3.5 hücumcu var."



"Açıkçası Fenerbahçe'nin o olmasa, bu olsun diyecek bir durumu yok. Advocaat, belli şablonu olan bir teknik direktör. Fenerbahçe bugün defans yapar. Fenerbahçe, Beşiktaş baskısı altında oynar."



"Adriano'nun savunması iyi değil, Atınç Nukan da yavaş bir oyuncu. Beşiktaş hep tetikte mi hücum yapacak acaba? Beşiktaş ağırlıklı bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum.



"Bir bakıma Fenerbahçe-Beşiktaş maçı, bir bakıma da eyvahlık bir maç bu maç. Kolay bir maç değil zor bir maç. Beşiktaş'ın koşu ortalamasının üzerine çıkması lazım. Bugün top rakipteyken en fedakar oynayacakları gün olmalı."



"Fenerbahçe bugün defans yapar. Beşiktaş baskısı altında bir maç olur."